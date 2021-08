La scorsa edizione di Temptation Island ha avuto dei protagonisti senza dubbio esuberanti. Le coppie che hanno partecipato al reality di Filippo Bisciglia hanno preso percorsi diversi, ma quasi tutte sono caduti nella tentazione. Molti i protagonisti che durante il viaggio nei sentimenti hanno catturato l’attenzione e le simpatie del pubblico.

Tra loro, sicuramente la coppia che ha destato maggiore scalpore è quella formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due avevano detestato curiosità prima per la forte differenza di età, poi per la gelosia di lui, rasente l’ossessione. Ma a stupire davvero tutti è stato il comportamento di Tommaso, che è arrivato a gesti incredibili.

Eletti, infatti, nel villaggio di Temptation Island dei fidanzati, ha addirittura tradito la sua fidanzata con la tentatrice Giulia Cerini. Ovviamente, Valentina ha subito chiesto il confronto, che si è concluso con la rottura della coppia. A distanza di mesi da questa deludente esperienza, Valentina ha parlato di quanto avvenuto, rivelando i vari tentativi di Tommaso di riavvicinarsi a lei.

Queste le parole della Augusti: “Si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me. Non sto più con Tommy. Mi ha delusa troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Lui è tornato, ma non mi fido più, non mi merita. Non farò la crocerossina, però non tolgo posso insieme perché abbiamo avuto una bella storia“.

Valentina, poi, ha rivelato di aver avuto modo di confrontarsi anche con la mamma di Tommaso, che è rimasta anche lei sorpresa. Ecco cosa ha raccontato Valentina: “La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma mi ha detto che suo figlio ha sbagliato completamente, considerando anche quello che io ho fatto per lui”.