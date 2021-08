Valentina Nulli Augusti pizzicata dai paparazzi in compagnia di uno dei tentatori

Temptation Island è finito ma non lo sono i gossip sulle coppie che hanno partecipato al reality. In particolare, continuano ad essere molto discusse le vicende che riguardano Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. La coppia era arrivata a Temptation Island con l’intenzione di dimostrare l’amore reciproco e di prendere più gestibile la morbosa gelosia di lui. Nulla, però, è andato secondo i piani per questa coppia un po’ particolare.

Infatti, ad appena pochi giorni dal loro ingresso nel villaggio dei fidanzati, subito Tommaso ha tradito la fiducia della donna che diceva di amare. Eletti ci ha messo davvero poco a dimenticare Valentina per gettarsi tra le braccia della tentatrice Giulia. Ovviamente, la sua fidanzata non è potuta passare sopra a questo tradimento ed ha deciso di abbandonare il programma da sola.

Ora, a distanza di diverso tempo da quella esperienza e dopo che si è parlato a lungo della vicenda, Valentina sembra essere riuscita a voltare pagina lasciandosi completamente alle spalle quella brutta delusione. A dare indizi in questo senso sono state alcune foto che hanno rivelato che Valentina è decisamente andata avanti. Alcuni paparazzi, infatti, l’hanno pizzicata in dolce compagnia e non si trattava certo di quella di Tommaso.

Questa grande protagonista della scorsa edizione di Temptation Island è stata avvistata in compagnia di un ragazzo, con cui ha passato una serata lasciandosi andare anche a qualche effusione. Ma chi è il misterioso ragazzo? Non è stato difficile risalire alla sua identità: si tratta di Manuel Di Bernardo.

Lui è stato uno dei tentatori di questa edizione e sembrerebbe proprio che Valentina sia rimasta molto legata a lui… forse più di quanto pensiamo. Questa bomba medica è diffusa da Whoopsee.it, che ha anche reso pubblici gli scatti in cui i due vengono pizzicati mano nella mano. Che sia nato un nuovo amore? Presto sicuramente ne sapremo di più.