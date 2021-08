Questa edizione di Temptation Island ha presentato alcune coppie Che disastro hanno dato molto da chiacchierare al pubblico. Di certo, a creare molto scalpore è stata principalmente la coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due avevano attirato l’attenzione per la forte differenza di età che li divideva ma, principalmente, per gli strani comportamenti di lui.

Tommaso, infatti, è entrato a Temptation Island mostrando una grande insicurezza è una gelosia quasi ossessiva per Valentina. Il caso ha voluto che, alla fine, sia stato proprio lui a tradire la sua fidanzata baciando la single Giulia. Senza dubbio non si poteva considerare una simile relazione come salutare, né tantomeno sostenibile. Valentina era quasi soggiogata da Tommaso, obbedendo a condizioni davvero difficili da mandare giù.

Ovviamente, la donna è riuscita a rendersi conto di quanto quel rapporto fosse tossico e a prendere la decisione di allontanarsi da Tommaso, per quanto difficile. Ma i due si sono davvero allontanati definitivamente dopo il tradimento di Eletti? Valentina ha rilasciato molte dichiarazioni che lasciano pensare che le loro strade si siano separate. Tra le dichiarazioni di Valentina ci sono alcune parole che suonano come delle vere e proprie stoccate verso Tommaso.

A quanto pare, finalmente Valentina è felice: “Mi sono riappropriata della mia vita e del mio benessere. Sono tornata ad essere io, senza catene che avevano spento la mia luce”. Poi, circa un possibile riavvicinamento con Tommaso, la Augusti rivela: “Viviamo su due binari molto diversi. Ma quello che ha fatto decreta quanto sia problematico”.

Anche Tommaso, dal canto suo, ha cercato di spiegarsi e di fare un sommario della relazione. Dalle sue parole, è chiaro che Eletti provi ancora molto per Valentina: “Siamo stati molto bene insieme, ma nella nostra capsula a due non rinnego nulla del passato”. Chissà che le loro strade non si incrocino ancora in futuro, con più maturità.