Temptation Island, Valeria Liberati ricoverata: cosa è successo

Queste le parole dell'ex protagonista di Temptation Island: "Sono stata ricoverata in ospedale"

Nel corso delle ultime ore Valeria Liberati sta facendo molto parlare di sé. L’ex protagonista di Temptation Island ha svelato sulla sua pagina social di essere stata ricoverata per alcuni problemi di salute sui quali, attualmente, stanno indagando i medici. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono questi giorni di grande preoccupazione per tutti i followers di Valeria Liberati. Come già anticipato, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di aver avuto alcuni problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero in ospedale. Tutto è iniziato quando Valeria, qualche giorno fa, ha iniziato ad avvertire dei forti dolori addominali.

In seguito ad alcuni controlli, l’influencer è tornata a casa ma, all’improvviso, i dolori sono diventati sempre più forti. Da qui, dunque, la decisione da parte dei medici di ricoverare Valeria per indagare meglio sui suoi problemi di salute. Queste sono state le parole dell’influencer a riguardo:

Sono qua da quasi quattro giorni e ne ho sentite di ogni…Succede perchè ci sono tantissimi medici al pronto soccorso e ognuno dice la sua…

Dopo una serie di esami, l’ex protagonista di Temptation Island ha svelato che i medici sono riusciti a capire il problema di salute che l’ha colpita e che l’ha costretta al ricovero. Stando alle sue parole, Valeria Liberati è stata colpita da un’infezione intestinale. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho un’infezione intestinale causata dal caffè a digiuno, al thé termogenesi e con il tempo questo è stato il risultato…

In queste ultime ore Valeria è tornata a casa ed ha annunciato la bella notizia a tutti i suoi followers con queste parole: