L’edizione di quest’anno di Temptation Island si sta rivelando molto scoppiettante. Sono diverse le coppie in seria difficoltà dopo la divisione e l’esperienza nei rispettivi villaggi. Di sicuro l’edizione 2021 passerà alla storia come una delle più violente. Alcuni protagonisti, soprattutto quelli maschili, dopo aver visto le immagini delle fidanzate, sono andati su tutte le furie sfasciando vari oggetti d’arredo del villaggio.

Fonte: web

Ormai le immagini di Stefano che prende a pugni un pouf hanno fatto il giro del web. Se molti ironizzano sul povero destino della poltrona, usata come un sacco da boxe ogni volta che qualcosa non va, è anche vero che in confronto ad altri Stefano si è trattenuto. Come fatto ad esempio da Alessio che dopo aver visto un video della fidanzata, ha esclamato “adesso spacco tutto”. E bisogna dire che stava prendendo alla lettera ciò che aveva detto, visto che ha spaccato due vasi a calci. Il tutto dopo aver visto la fidanzata Jessica dormire insieme ad un tentatore.

Fonte: web

Ma non contento, poco dopo Alessio ha anche spaccato un tavolo e fatto volare diverse sedie e tavolini. Non è la prima volta che la location è presa d’assalto dagli scatti d’ira dei protagonisti, ma questa volta si sta decisamente esagerando.

Per non parlare del falò di confronto tra Stefano e la fidanzata Manuela con lei che ha rifilato uno schiaffo al giovane dopo un confronto molto acceso. Alla fine la coppia ha deciso di lasciarsi e di abbandonare la trasmissione da soli. Ma prima di andare via hanno voluto rivedere entrambi i tentatori per un saluto e una promessa: quella di rivedersi quando tutto sarà finto.

Fonte: web

Tanta, troppa violenza andata in scena in prima serata a Temptation Island che starebbe spingendo la redazione a prendere provvedimenti. A quanto pare gli organizzatori del programma vorrebbero chiedere i danni ai concorrenti troppo violenti, per gli atteggiamenti duri e i componenti d’arredo distrutti a causa dei loro scatti d’ira.