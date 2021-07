Temptation Island, volano tavoli e sedie: Valentina e Tommaso a rischio squalifica

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da appena pochi giorni ma le ville dei fidanzati sono già a ferro e fuoco. Alcune coppie si sono fatte notare fin dal primo giorno, per degli atteggiamenti un po’ sopra le righe. La più discussa delle coppia entrata in gioco nel reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e, sicuramente, quella composta da Tommaso e Valentina.

In molti hanno espresso il loro parere negativo verso questa relazione, principalmente per la forte differenza di età tra i due e, per l’evidente gelosia del ragazzo. In effetti, Tommaso ha 21 anni mentre Valentina 40 , e questo non ha fatto altro che incentivare moltissimi influencer a scrivere contro di loro. Nelle ultime ore, però, è emersa un’indiscrezione che ha lasciato tutti quanti di stucco.

La prossima puntata del reality andrà in onda su canale 5 lunedì prossimo, ma sul web già si hanno notizie su quello che sta per accadere. Ora, sul web arriva la bomba che lascia tutti quanti a bocca aperta. A a quanto pare la partecipazione della coppia più discussa della prima puntata, è già giunta al capolinea.

Temptation Island: il web insorge

Infatti, sono queste le parole che di recente stanno facendo mormorare tutto Internet: “La coppia più discussa è stata già eliminata per violazione del regolamento”. Ma cosa possono aver fatto di così grave da arrivare ad essere addirittura eliminati? A rivelarlo e Blasting News: a quanto pare nel resort dove i fidanzati sono confinati, sono volati i tavoli e sedie.

Come se non bastasse, Tommaso, imbestialito, avrebbe cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle ragazze. Questa è una violazione delle regole bella e buona ed è proprio per questo che la coppia di Temptation Island, sarebbe stata squalificata. Queste, per il momento, sono ancora a voci, per sapere cosa è successo davvero dovremmo aspettare lunedì.