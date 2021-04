Tenuta Carrisi, ecco quanto costa soggiornare nella struttura di Al Bano

Soggiornare nella tenuta Carrisi in compagnia dello stesso Al Bano, un lusso non per molti

Al Bano è uno dei cantanti più apprezzati in Italia e nel mondo dove da anni esporta la canzone italiana. Il cantante pugliese soprattutto nei paesi dell’Est Europa è una vera e propria star e fino a quando si potevano fare concerti i suoi show facevano registrare sempre il pienone. Al Bano nonostante la fama e la notorietà si è sempre contraddistinto per la sua umiltà e semplicità. Vive tuttora in Puglia, nella sua città natale, Cellino San Marco dove da qualche anno ha acquistato una bellissima tenuta che ha trasformato in una struttura ricettiva.

La Tenuta Carrisi è una meravigliosa struttura immersa nel verde, circondata da 60 ettari di bosco chiamato per l’appunto Bosco Aurito: lecci, eucalipti, querce e macchia mediterranea; interessante anche la fauna con daini, ricci, piccoli rapaci, volpi e aironi.

I punti di forza di questa struttura sono la SPA e il ristorante. Il Ristorante Don Carmelo è un punto di riferimento importante della gastronomia pugliese, si tratta di un luogo di ritrovo abituale per chi ama il convivio e il buon cibo, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena agli ospiti dell’hotel. Che dire poi della celebre cantina Al Bano Carrisi, con cui il cantante produce dell’ottimo vino fin dal 1973. Per gli ospiti della struttura c’è anche la possibilità di effettuare una visita guidata all’interno della stessa per scoprire i segreti della vinificazione, dal conferimento delle uve all’affinamento in botte.

Tenuta Carrisi, un fiore all’occhiello nel cuore della Puglia

Inoltre a detta di molti, soprattutto tramite le recensioni lasciate dai clienti su TripAdvisor, si scopre che lo stesso Al bano si rende estremamente disponibile a tutti i suoi clienti per parlare e relazionarsi con loro, cosa che sembrerebbe strana per una persona della televisione, ma che risulta estremamente normale per una persona del sud, cordiale e amichevole con tutti.

Certamente soggiornare nella Tenuta Al Bano Carrisi non costa poco. Parliamo di una struttura di lusso ricca di servizi incastonata nel cuore della Puglia.