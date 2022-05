Il comico ha lanciato alcune frecciatine e Maurizio è prontamente intervenuto in diretta per chiarire.

Ospite ieri a Domenica In Teo Teocoli. Il comico e attore si è aperto a tutto tondo con Mara Venier e ad un certo punto ha lanciato anche una frecciatina a Maurizio Costanzo.

Teo ha ammesso di vivere un periodo particolare da un punto di vista professionale. Molto spesso si sente escluso e snobbato dalla televisione e questo lo mette giù di morale. Così ad un certo punto del discorso ha tirato in ballo anche Maurizio Costanzo.

“Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla tv. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti? Io non ci sono mai. Ad esempio nella serie Alfabeto di Costanzo, Maurizio parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi. Io sono stato messo per terzultimo. Io so il perché di ciò: perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica” – le parole di Teo.

Compresa la delicatezza della questiona Mara Venier ha cercato di discostarsi invitando anzi Maurizio a telefonare in diretta per risolvere l’equivoco.

E poco dopo Costanzo è in effetti intervenuto nella trasmissione. “Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato” – ha detto Maurizio invitando il comico a partecipare al Maurizio Costanzo Show.

E Teo ha accolto l’invito: “Ci vado volentieri, questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da Maurizio, così parliamo anche delle nostre cose”.

Mara dopo l’intromissione di Maurizio Costanzo nell’intervista ha poi invitato Teo a non chiudersi in se stesso, ma a chiarire con le persone. La Venier lo ha invitato a contattare anche Adriano Celentano che a quanto pare non sente da due anni. Il cantante non gli risponderebbe al telefono, ma Mara ha invitato Teo ad insistere.

“Con Adriano Celentano, insisti, chiama lui e Claudia Mori, ti vogliono bene. Non ti chiuderti Teo” – il consiglio della Venier.