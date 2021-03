Teodosio Losito ha scritto a Gabriel Garko? Il retroscena della lettera

Dell’Ares Gate ancora se ne parla molto, seppur il gruppo di attori ormai molto conosciuti facevano parte della stessa casa di produzione, qualche maretta nel cast c’è stato. In particolare, ora spunta un retroscena tra Teodosio Losito e Gabriel Garko.

Proprio sul suicidio del primo si sta ancora indagando, tutti gli attori dell’Ares sono stati convocati tutti in questura per dare la loro versione dei fatti, si è parlato tanto di Rosalinda Cannavò, ma i volti coinvolti sono tanti.

Sembra anche che tra Gabriel Garko e il produttore defunto non scorresse buon sangue, a testimonianza di ciò è stata divulgata una lettera da Alberto Tarallo nelle pagine del Corriere, nel testo c’è scritto:

“Caro Gabriel… ai provini ti schifavano, non interessavi, non bastava essere il più bello d’Italia. Non ti voleva nessuno, noi per te abbiamo messo a rischio il nostro lavoro. Alberto ti ha mascolinizzato. Sei una persona molto arida. Hai saputo mettere le persone una contro l’altra, con i tuoi comportamenti da mign…“

Al momento l’attore non ha chiarito la sua posizione, i più dibattuti di questa storia restano Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, d’altronde sono stati loro a tirare fuori la quesitone all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Se l’attore partenopeo ha chiesto scusa e si tiene lontano dai riflettori, Rosalinda Cannavò ha delle posizioni contrastanti. Lei stessa si è contraddetta più volte. Al momento anche Garko è stato convocato in questura come persona informata sui fatti. A rivelare la sua versione dei fatti è il Corriere della Sera, sulle pagine del quotidiano si legge:

“L’artista si trovava negli uffici della Procura per essere ascoltato dal pm. L’indagine per istigazione al suicidio portata avanti dalla Procura di Roma prosegue. Il fascicolo era stato aperto in seguito alla morte del produttore Teodosio Losito. Garko è stato chiamato in causa dall’attore della società Ares Lorenzo Crespi, che avrebbe affermato come Garko fosse al corrente dei retroscena in merito allo scandalo Ares“.