Terence Hill è un attore amato da tutte le generazioni. I film in coppia con Bud Spencer fanno parte della storia del cinema italiano. Capolavori intramontabili che ancora oggi ogni volta che vengono ripetuti in tv fanno sempre degli ottimi ascolti.

Fonte: web

Più recentemente abbandonato il cinema la sua figura è collegata a quella di Don Matteo, la serie tv cult della Rai che non conosce età. Soltanto in questi ultimi tempi dopo tantissimi anni ha deciso di abbandonare la tonaca per dedicarsi alla famiglia e al relax. Al suo posto in veste di Don Matteo dovrebbe esserci Raoul Bova che si impegnerà in questo nuovo ruolo. Vedremo se riuscirà a raccogliere nel migliore dei modi l’eredità lasciata da Terence.

Fonte: web

L’attore per riposarsi ha scelto un bel casale in Umbria che condivide con l’amatissima moglie Lori e dove sicuramente ospita anche il figlio Jess e la sua famiglia quando vanno a trovarlo. Terence Hill proprio grazie alle riprese di Don Matteo che si svolgono tra Gubbio e Spoleto, si è innamorato di queste zone decidendo di trasferirsi lì.

Il casale dove vive è circondato da ettari di terreno, con animali e una piscina esterna dove rinfrescarsi nella calura dell’estate nostrana. A differenza di altri colleghi che amano mostrare le favolose ville dove vivono Terence Hill preferisce la privacy e infatti non ci sono immagini degli interni della sua casa. La scelta del luogo in cui vivere risponde anche al suo desiderio di rimanere fuori dal mirino del gossip e pare proprio che abbia trovato il posto giusto.

Fonte: web

Terence ama la pace e non tutti sanno che aveva deciso ad un certo punto della sua vita di abbandonare le scene. Successe dopo la morte del figlio Ross in un incidente stradale. Forse anche per questo all’artista piace avere intorno un luogo immerso nel verde e nella pace, lontano dal caos del mondo esterno.