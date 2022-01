La puntata di UeD ha avuto come protagonista il partenopeo Armando Incarnato e l’ex tronista Teresanna Pugliese. Non è la prima volta che il cavaliere del parterre maschile del trono over, si ritrova al centro delle polemiche. Quello che maggiormente attira l’attenzione su Incarnato sono i suoi modi con le dame, spesso considerati tutt’altro che galanti.

Fonte studio UeD

A tenere i telespettatori incollati al televisore, è stata la discussione del partenopeo con Gloria, la dama con cui ha avviato una frequentazione. Mentre discutono al centro dello studio, Armando la accusa di essere incoerente. Gloria, davanti a tali affermazioni, si indigna al punta da decidere di interrompere la conoscenza con Armando, dando vita, senza volerlo, a nuove discussioni.

Ad occupare la poltrona da opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, c’è Teresanna Pugliese. L’opinionista ha deciso di intervenire a gamba tesa nella discussione, per dire la sua sul chiacchierato cavaliere. Inutile dire che lo scontro è stato inevitabile. Ma vediamo nel dettaglio le dinamiche della lite: Armando e Gloria hanno discusso per delle incomprensioni.

Fonte studio UeD

La pietra dello scandalo sarebbero delle effusioni e dei baci abbastanza intimi che i due si sarebbero scambiati durante la loro ultima esterna. Gloria avrebbe minimizzato l’accaduto, deludendo Incarnato che si è poi infervorato ed avrebbe iniziato ad accusarla. È nel mezzo di questa lite che Teresanna, chiamata a dare il suo parere, esclama senza mezzi termini: “Armando a me non piace proprio. Hai toccato un livello bassissimo nei confronti di una donna. Non puoi giudicarla”.

Armando Incarnato, però, ha la risposta pronta e sprezzante risponde: “Dai Teresanna per favore”. È a quel punto che Teresanna si infuria: “Non ti rivolgere così a me che giri le spalle, sei un maleducato”. La Pugliese poi alza la voce: “Mi dispiace per le donne che escono con te, io non uscirei mai con te. Stai da 5 anni qua dentro, sei l’ultimo che può giudicare chi prende in giro e chi no. Sei un egocentrico”.