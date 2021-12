UeD: Armando Incarnato rivela di aver registrato una telefonata che smaschera Marika

Una puntata di “UeD” che ha sollevato parecchie polemiche. Prima, Marika e Luigi si siedono al centro dello studio. Il cavaliere ha uno scontro con la padrona di casa Maria De Filippi, la quale fa emergere parecchie sue bugie. Poi si passa al partenopeo Armando Incarnato, che interviene contro Marika, con la quale in passato ha avuto una frequentazione.

Fonte studio UeD

Incarnato è un fiume in piena. Fa delle rivelazioni sulla dama che sollevano un duro scambio di accuse: “Lei fa le tarantelle. Ha accusato Luigi della stessa cosa che ha detto a me”. La dama ribatte: “Sei un bugiardo e mezzo uomo. Mi sono sempre presa le mie responsabilità, ma perché non parli della tua doppia vita a Napoli? Sei proprio un omuncolo da due euro, sei la vergogna del genere maschile”.

Queste le parole che fanno esplodere la rabbia di Armando: “Ma come ti permetti? Io al mio corpo do valore, tu no! L’unica che deve tacere sei tu!”. Il cavaliere napoletano rivela inoltre di aver registrato una telefonata della dama, nella quale viene smascherata. In buona sostanza, l’intenzione della donna non è quella di conoscere un uomo, ma di godere della visibilità del programma.

Fonte studio UeD

Interviene Gianni Sperti, che chiede di ascoltare la registrazione della telefonata che Armando sostiene di aver fatto. A quanto emerge dal racconto di Incarnato, all’interno di questa registrazione dovrebbero esserci chiare parole di Marika che confermano l’esterna con Marcello, in quanto spinta e voluta dalla redazione. Il cavaliere di UeD è pronto ad esibire le prove, ma la donna si oppone fortemente.

I colpi di scena, però, non finiscono certo qui. Maria De Filippi torna su Luigi, il quale accusa la redazione di averlo costretto ad accettare il numero di telefono di un’altra dama. La conduttrice vuole andare a fondo e punta il dito verso il cavaliere: “La redazione ti ha costretto a chiamare Angela? Sì o no? Non giocare con le parole, sono importanti”. Luigi però cerca di far passare l’argomento sotto gamba.