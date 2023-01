Terremoto a Roma, la scossa avvertita anche nella casa del GF Vip

Qualche giorno fa nella capitale è stata avvertita una scossa di terremoto e anche i concorrenti nella casa del Grande Fratello se ne sono accorti. Tutto è successo verso le 3 di notte tra sabato 21 gennaio e domenica 22. Nella casa di Cinecittà Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Andrea Maestrelli e Wilma Goich erano ancora svegli e si trovavano in veranda a chiacchierare.

Improvvisamente la scossa che è stata avvertita anche dai concorrenti ancora svegli.

Fonte: web

“Ma avete sentito muovere?” – ha detto Andrea, “Tipo terremoto? Sai che ho avuto la stessa percezione ieri?” – ha risposto Daniele e anche Wilma ha confermato dicendo: “Anch’io”.

Il video del momento della scossa è diventato virale su Twitter dove in effetti si vede la stessa telecamera muoversi per qualche secondo. La scossa come accertato come dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha avuto come epicentro Colonna, in provincia di Roma. La magnitudo è stata di 3,2 ed è avvenuta ad 11 km di profondità.

La scossa oltre che nella Capitale è stata avvertita anche nella periferia di Roma, da Centocelle a Guidonia Montecelio, da San Basilio ai Castelli Romani. Diverse segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco ma per fortuna non sono segnalati danni a persone o cose.

La scossa è avvenuta di notte e per questo motivo molte persone non si sono accorte di nulla perché stavano dormendo.

Non si tratta però di un caso isolato visto che da alcune settimane sono diverse le scosse avvertite nella zona Est di Roma. Uno sciame che sta destando qualche preoccupazione nella popolazione che teme un evento ben più violento.

Ma anche se gli esperti non possono prevedere i terremoti stanno cercando di tranquillizzare tutti. “Quando ci sono terremoti più forti, ma non era quello il caso, ci si può aspettare di avere una sequenza di repliche che duri qualche giorno” – hanno detto.