Chi è Tess Masazza: perché è famosa, vita privata, curiosità Avete mai sentito parlare di Tess Masazza? È una famosa influencer diventata celebre per una web serie molto divertente

Tess Masazza, questo nome non vi è nuovo, non è vero? Stiamo parlando di una famosissima influencer diventata famosa sul web per una serie di video davvero molto divertenti in cui parlava di aspetti ironici dell’essere donna. Volete sapere tutto sul suo conto?

Per chi ancora non la conoscesse, Tess Masazza è influencer, blogger e youtuber. È diventata popolare sui social grazie a una web serie che ha fatto ridere tantissimo e che è diventata virale in poco tempo. Stiamo parlando della web serie “Melodramachic – insopportabilmente donna“, che potete seguire, se ancora non l’avete vista o se la volete rivedere, sul canale YouTube di Tess Masazza. Sicuramente è da non perdere, puntata dopo puntata.

Ma Tess Masazza non è solo un’influencer e un personaggio dei social. La ragazza italo-francese è anche un’apprezzata giornalista, conduttrice televisiva e attrice. Un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovanissima età. Ma andiamo a scoprire meglio chi è Tess Masazza, come è diventata famosa, com’era prima di diventare così popolare e soprattutto quali sono i suoi sogni, le sue aspettative, cosa vorrà fare da grande…

Biografia

Tess Masazza è nata nel 1987 a Los Angeles. Il padre è francese, mentre la madre è originaria del Madagascar. Alta 1 metro e sessanta, ha due tatuaggi. Quando era una bambina e anche da adolescente ha vissuto un po’ in giro per il mondo: è stata per un po’ negli Stati Uniti d’America, poi in Francia, ma anche in Tunisia. Frequenta il liceo e, preso il diploma, finalmente Tess si ferma e decide di venire a vivere in Italia, scegliendo come città Milano. Qui ha studiato per anni moda.

Ama molto gli animali (vive con un cane, un piccolo carlino, che si chiama Zoe) e sa far ridere per natura. Il suo è un vero e proprio talento naturale, che ha dimostrato di saper usare alla grande soprattutto, ma non solo, sui social. La popolarità arriva proprio da questa sua attitudine all’ironia, al saper usare la comicità per poter raccontare il mondo con un punto di vista davvero molto particolare, che fa sorridere tutti quanti. È molto amica di Giulia Valentina (influencer ex fidanzata di Fedez, oggi marito di Chiara Ferragni) e anche di Paola Turani (modella e influencer che da poco si è sposata). È anche molto amica di Frank Matano, oggi apprezzato conduttore e attore, che è diventato famoso grazie ai suoi video su YouTube.

Influencer, attrice e conduttrice, è molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al nipotino (entrambi vivono a Parigi). Lo sapevate, poi, che ha una passione sfrenata per Ryan Gosling, attore americano marito di Eva Mendes? È proprio pazza per lui! Chissà se un giorno riuscirà mai a incontrarlo. Noi glielo auguriamo di tutto cuore, sperando che vederlo dal vivo non sarà per lui una delusione, come purtroppo spesso accade quando ci si confronta con i propri beniamini e i propri idoli.

La carriera di Tess

In realtà non inizia subito a lavorare nel mondo dello spettacolo, perché all’inizio era particolarmente attratta dalla fotografia. Poi rimane folgorata dal lavoro di giornalista e dal dorato mondo della moda. Il suo curriculum professionale inizia come assistente fotografa. Ma ben presto scopre che non è quello che fa per lei. Ed ecco che viene affascinata dal mondo dello spettacolo e in particolare dal giornalismo.

Per prima cosa Tess apre un blog personale, dopo essere diventata giornalista di moda. Il successo arriva velocemente per lei, ma in realtà la grande popolarità la deve a una web serie che è semplicemente unica nel suo genere e che di sicuro ha aperto la strada ad altre serie trasmesse via social che ben presto sono diventate virali. “Melodramachic – insopportabilmente donna” racconta tramite ironia e un po’ di sana auto ironia, visto che la protagonista è proprio una donna, il mondo femminile, costellato di tante piccole e grandi contraddizioni che ci rendono uniche. E di piccole incomprensioni con il genere maschile per le quali ormai abbiamo smesso di lottare. Tanto lo sappiamo che le donne vengono da Venere e gli uomini da Marte: se non riusciamo sempre a capirci, un motivo ci sarà, non vi pare?

Nel 2015, poi, la svolta. Viene chiamata niente di meno che da Sky per partecipare a X Factor. Durante il talent show andato in onda quell’anno, infatti, la giovane Tess conduce una rubrica dal titolo che ricalca quello della sua web serie, “Insopportabilmente X Factor“. Ed è subito successo, a dimostrazione del fatto che ha davvero stoffa da vendere la ragazza e che non si ferma di fronte a nessuna nuova sfida che le si pone di fronte sul suo cammino professionale.

Dai social alla tv il passo è stato breve. E lo è stato ancora di più dalla televisione alla radio. Nel 2016 è infatti conduttrice di Zerbinator, programma di Radio Dj che conduce insieme a Rudy Zerbi, personaggio televisivo, dj, conduttore tv e per la radio, produttore discografico. Il programma va in onda il sabato dalle 7 alle 9 e la domenica dalle 7 alle 10.

Nel 2017 approda addirittura al Festival di Sanremo: qui è presentatrice del Prima Festival, il programma di pochissimi minuti che va in onda poco prima di ogni puntata della kermesse musicale sanremese, per parlare proprio di temi legati al programma televisivo. Grazie alla sua popolarità ha partecipato come ospite anche alla Mostra del Cinema di Venezia.

Tess al cinema

Poteva mancare anche il cinema? Nel 2017 fa parte del cast del film commedia “Poveri ma ricchissimi“, accanto a grandi e famosi attori come Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. Sequel di “Poveri ma ricchi”, uscito nel 2016, come il film precedente è diretto da Fausto Brizzi. Non un remake, ma una sceneggiatura originale scritta a quattro mani con Marco Martani.

Tess Masazza veste i panni di Chloe, una ragazza che dice di essere la figlia di Danilo Tucci, interpretato da Christian De Sica, a capo di una famiglia tornata povera che sta per salutare la nonna. Proprio in questo momento di dolore scoprono di essere ancora ricchi e aprono una friggitoria. Il loro paese Torresecca esce dall’Italia e Danilo diventa Principe. Cosa succederà in seguito? Chloé è davvero figlia di Danilo o è solo uno scherzo? E come andrà con la brexit?

E lo sapevate che la Youtuber è stata anche una delle coach emozionali del film della Disney Pixar “Inside Out“? Frank Matano è il coach di Rabbia, Diana del Bufalo di Tristezza, Dexter di Paura, Lodovica Comello di Gioia e Tess Masazza di Disgusto. Queste sono le cinque emozioni che vivono nella testa di Riley, una bambina di 11 anni che, in seguito a un trasloco, deve affrontare una nuova vita.

Canali social

Tess Masazza, ovviamente, è molto attiva sui social. La possiamo trovare innanzitutto su YouTube, dove dovete cercare “Melodramachic by Tess Masazza“. Qui potete trovare i video delle sue web serie, come Insopportabilmente donna, ma anche Tess and Friends. Ha più di 500mila iscritti che la seguono in ogni singolo aggiornamento, anche se al momento è più attiva su altri canali social.

La potete trovare anche su Instagram, semplicemente con il suo nome “tessmasazza“. Ha più di 600mila follower e posta ogni giorno immagini che la ritraggono nella sua vita di tutti i giorni o durante gli spettacoli a teatro che la vedono protagonista. Se siete interessati c’è anche un link che rimanda all’acquisto dei biglietti per i suoi show.

Tess Masazza è anche su Facebook, con una pagina che piace addirittura a un milione di persone. Sicuramente qui è molto popolare e continua a farci sorridere con le sue gag, le sue parodie, i suoi video simpatici e divertenti. Un consiglio: seguitela, perché merita davvero.

Infine la trovate anche su Twitter, anche se non aggiorna da un po’ di tempo.

Vita privata

Tess Masazza non ama far sapere molto della sua vita privata. Come molte web celebrities, già troppo della sua vita è online, per quello che riguarda l’amore un po’ di riserbo ci vuole. Ma in occasione di un’intervista su Vanity Fair ha confessato di aver avuto una lunga relazione con un ragazzo che aveva incontrato quando lavorava come animatrice in un villaggio vacanze. Una relazione che, però, a quanto pare, non è andata bene, visto che dopo 10 anni trascorsi insieme e una convivenza i due si sono lasciati. Il ragazzo dei misteri era originario di Caserta. Insieme hanno vissuto in Australia, ma poi hanno deciso di tornare in Italia. E stabilirsi a Milano dove vivono tuttora.

In passato qualche rivista gossip aveva sospettato un flirt con Frank Matano, praticamente un suo collega. Ma i due sono solo grandissimi amici, non c’è niente di tenero tra i due. E non c’è mai stato a quanto pare. Al momento pare sia single: non ha rilasciato altre interviste in merito a cambiamenti nella sua situazione sentimentale e anche sfogliando le sue foto su Instagram non troviamo alcun indizio che possa portarci a far credere che stia frequentando qualcuno.

Ma conoscendo la sua riservatezza, potrebbe anche essere felicemente fidanzata senza per forza doverlo gridare ai quattro venti come fanno altre celebrities e influencer!