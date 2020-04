Chi è Paola Turani: perché è famosa, vita privata, curiosità Voi conoscete Paola Turani? È una famosissima influencer, molto conosciuta online

Avete mai sentito parlare di Paola Turani? È una famosa fashion influencer italiana, molto attiva sui social e molto seguita. Originaria di Bergamo, i suoi follower la adorano perché è semplice e spontanea, nonostante sia una bellissima modella che ha sfondato nel mondo dell’industria della moda.

Biografia di Paola Turani

Paola Turani è nata il 10 agosto (segno zodiacale Leone) del 1987 a Sedrina, un comune in provincia di Bergamo, proprio all’inizio della valle Brembana (fa parte della comunità montana collegata a questa splendida zona del Nord Italia). Di professione fa la modella e la fashion influencer: è alta 1 metro e 78 (il peso non è dato saperlo, ma è una domanda che si fa?), mentre le sue misure (essendo una modella sì, quelle si conoscono) sono 86-62-92. Paola è cresciuta in una famiglia unita e felice (nonostante in seguito i genitori si siano separati). Ha anche un fratello che si chiama Stefano, per il quale ha sempre nutrito un profondo affetto: lei stessa ha raccontato che sono molto legati.

L’influencer Paola Turani ama moltissimo gli animali e l’arte. Da bambina sognava di diventare un medico veterinario, continuando quindi gli studi arrivando alla laurea. Ma il suo sogno è cambiato quando a 16 anni alcuni talent scout l’hanno notata e l’hanno arruolata per diventare modella di una famosa agenzia francese. Da qui inizia la sua lunga carriera nel mondo della moda, che ancora oggi la vede grande protagonista. Ma è riuscita a conseguire un diploma come perito agrario.

Amando molto gli animali, non può vivere senza di loro. E infatti Paola ha un Terranova Brown che si chiama Nadine e che è davvero molto popolare sui social, proprio come la sua proprietaria. Nadine è arrivata in famiglia dopo la morte di Bracchetto, un Bovaro del Bernese che era malato di tumore. Ha anche adottato Gnomo, un altro cane che oggi vive con tutta la famiglia allargata.

A 20 anni, purtroppo, ha dovuto affrontare una malattia davvero molto grave. Sui social ha raccontato di aver sofferto di cancro al collo dell’utero, provocato da un’infezione da Papilloma Virus. Per fortuna è riuscita a combattere la sua battaglia, ma ha voluto utilizzare i social per raccontare quanto questa battaglia può essere dura per chiunque.

Ha molte amicizie nel mondo dello spettacolo. Tra le sue amiche ci sono infatti Tess Masazza (influencer, blogger e Youtuber italiana diventata molto popolare per le sue web series sui social, in particolare Insopportabilmente donna) e Giulia Valentina (influencer e fashion blogger italiana, diventata famosa in Italia per essere stata a lungo la fidanzata del rapper Fedez, oggi marito di Chiara Ferragni e papà del piccolo Leone).

La carriera come modella e influencer

Paola Turani è stata letteralmente scoperta dal mondo della moda e dello spettacolo. A 16 anni si trovava in un supermercato con la madre quando due agenti francesi l’hanno vista, si sono innamorati dei suoi occhi profondi e della sua bellezza, e l’hanno lanciata come modella. Ha sfilato per importanti marchi di moda di fama internazionale come Calvin Klein, Versace, Christian Dior, solo per citarne qualcuno.

A 18 anni partecipa anche a Miss Italia: arriva nelle fasi prefinali del celebre concorso di bellezza, non riuscendo però ad approdare alla trasmissione in tv. Nonostante non abbia avuto successo nel concorso di bellezza, è stata modella di Calzedonia, ha posato su GQ e ha lavorato in giro per il mondo, anche a Parigi.

Da modella a influencer il passo è assolutamente breve. I suoi canali social sono stati presi d’assalto, grazie a fotografie semplici e d’impatto che mostrano tutta la sua bellezza e anche tutta la sua spontaneità. Niente di troppo eccessivo, niente di esagerato, ma solo ed esclusivamente lei, la sua vita e la sua famiglia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con L’Oreal, con Motivi, con Divani&Divani, Sephora e anche con Mac Cosmetics. Ha anche presentato per questo marchio di bellezza una palette di ombretti, in un negozio glamour di via Dante a Milano. Ovviamente è andata subito sold out. La palette è formata da quattro colori, bordeaux, prugna, terra e biscotto, le stesse nuance usate da Michele Magnani, Global Senior Artist Mac Cosmetics, per truccarla il giorno del suo matrimonio.

Paola è anche ambasciatrice per Adidas: organizza lezioni e ha anche partecipato al progetto Run for the Oceans (il marchio ha donato un dollaro alla Parley Ocean School, che organizza programmi di sensibilizzazione sull’inquinamento dei mari del mondo, per ogni km corso dai runner a giugno 2019).

Le rigide regole della moda

Recentemente Paola ha raccontata delle dure regole alle quali doveva sottostare quando sfilava come modella. Ha detto di essere rimasta imprigionata in quello che lei definisce un circolo vizioso. Viveva nell’ansia di dover essere magra a tutti i costi. A un certo punto per lei è diventato tutto troppo insostenibile, tanto che ha dovuto fuggire da quel mondo che non le apparteneva e che in alcuni casi le faceva paura, visto che alcuni fashion designer la volevano ancora più magra. E lei era già molto magra.

Gli stilisti facevano pressioni enormi per non uscire dalla taglia prestabilita. E, anzi, tendevano al ribasso, chiedendole di dimagrire sempre più, perché non era mai abbastanza. Arrivavano addirittura a prendere ogni mese le misure del suo corpo per capire se le misure fossero rimaste uguali oppure no. Quando lavorava a Parigi ci sono stati dei giorni in cui riusciva a stare in piedi solo con un succo di frutta. Poi ha capito che quella non era la vita che faceva per lei.

Profilo Instagram

Il profilo Instagram di Paola Turani è facilmente raggiungibile dal momento che ha semplicemente utilizzato il suo nome e il suo cognome: basterà digitare nel campo di ricerca Paola Turani o andare direttamente al nome dell’account, paolaturani, per poter entrare nel suo mondo su Instagram, pieno di fotografie e video che raccontano chi è, la sua storia, le sue passioni, il suo lavoro. Molto attiva anche sulle Stories, ha davvero un gran seguito sui social.

Sul suo profilo Instagram, la bella influencer ha più di 1,4 milioni di follower. Nelle fotografie spesso pubblica i suoi bellissimi cani, le uscite con il suo ormai marito, i suoi viaggi, così come il suo lavoro, mettendo in mostra quanto è brava e bella. Ma si mette in mostra anche nella vita di tutti i giorni, magari mentre cucina, mentre si allena, mentre si riposa magari leggendo una rivista o un libro. E anche mentre mangia: perché in passato, come vi abbiamo raccontato, ha già sofferto molto per le dure regole della moda.

La potete anche trovare su TikTok.

La passione per l’arte

Oltre alla passione per gli animali e, ovviamente, per la moda, un’altra sua grande passione è quella dell’arte. Quando non fa la modella, è una bravissima artista. Realizza quadri dai mille colori e con figure geometriche astratte.Grazie a uno dei suoi quadri ha incontrato nuovamente un suo amico, Riccardo Serpellini, conosciuto anche sono come Il Serpella o semplicemente Ricky. E lì è scoccata la scintilla che li ha portati a sposarsi.

L’arte li ha uniti e aiuta l’influencer a ritrovare il contatto con se stessa. Sicuramente il mondo della moda e il mondo dello spettacolo possono essere molto frenetici e possono far smarrire la strada. Ma sicuramente lei è una donna con i piedi per terra, che permette alla sua mente di esprimersi con creatività proprio grazie all’arte che la accompagna da sempre. E che nel caso dell’amore è stata protagonista di una bellissima svolta nella sua vita privata.

Vita privata

E per quello che riguarda la vita privata, invece? Paola Turani è felicemente sposata. Nel 2011 in seguito alla commissione di un quadro la modella e influencer ha conosciuto Riccardo Serpellini, che poi è diventato suo marito in seguito. In quel periodo ha però dovuto affrontare anche un momento delicato per la sua famiglia, dal momento che i genitori hanno deciso di separarsi, dopo aver trascorso tantissimi anni di vita coniugale insieme.

Riccardo Serpellini è nato il 29 agosto del 1973 (sotto il segno della Vergine). Fidanzato di Paola dal 2011, la coppia si è sposata nel 2019. Di lavoro fa l’imprenditore e ama molto lo sport, che è la sua più grande passione alla quale si dedica continuamente nel tempo libero. Adora soprattutto andare in bicicletta, ma anche la montagna e gli sport sulla neve. Spesso segue la moglie nei suoi viaggi di lavoro per collaborare con i più importanti marchi di moda.

Lui ha chiesto a lei di sposarlo in uno splendido campo di lavanda in Provenza: tanto romantica come cosa. Ovviamente la proposta di matrimonio è stata subito condivisa sui social, come grande storia. La coppia in realtà si conosceva già da molto tempo. Prima erano solo amici ed entrambi fidanzati con altre persone. Poi il destino ha scritto per loro una serie di pagine semplicemente meravigliose.

Il matrimonio

Riccardo e Paola si sono sposati il 5 luglio del 2019. Lei aveva un bellissimo abito da sposa Atelier Emè, con cui la modella aveva già collaborato in passato. Un abito romantico e moderno al tempo stesso, anche se in realtà ha indossato più look per il giorno più importante della sua vita.

Dove abitano Riccardo e Paola? La coppia vive in una villa a Bergamo.