Com’era il rapporto fra Lady Diana e la Regina Elisabetta? In The Crown 4 abbiamo avuto modo di dare una sbirciatina alle relazioni che Lady Diana Spencer ha stretto con i membri della Famiglia Reale. Spesso si è trattato di relazioni difficili, a cominciare da quella più famosa di tutte con suo marito, il Principe Carlo.

Mentre ancora molti si domandano se The Crown sia stato approvato dalla Regina, o quale possa essere stata la reazione della Famiglia Reale di fronte agli episodi di questa quarta stagione, noi non possiamo fare a meno di chiederci quanto ci sia di vero nella descrizione del rapporto fra Lady D. e la Regina Elisabetta.

Ebbene, come spesso accade nelle famiglie (anche in quelle che vivono nei Palazzi), la Regina e Diana non sempre andavano d’accordo. Molti episodi hanno messo a dura prova il rapporto fra le due donne, a cominciare dalla condotta del Principe Carlo, che nonostante fosse sposato con Diana, continuava a mantenere la sua relazione “clandestina” con Camilla Parker Bowles.

Come rivela il sito Goodhousekeeping, Diana e Carlo avevano avuto solo una manciata di appuntamenti prima che il futuro erede al trono chiedesse la mano alla giovane ragazza.

The Crown, quanto c’è di vero sul rapporto fra Lady Diana e la Regina?

La Spencer sembrava essere una buona scelta per un membro della Famiglia Reale. Era una ragazza giovane, proveniente da un’ottima famiglia e – almeno sulla carta – decisamente in grado di adattarsi alle esigenze della Monarchia. Non poteva non piacere alla Regina!

Purtroppo però ben presto Diana iniziò a soffrire della sua vita a Palazzo. Si sentiva isolata da tutti e costantemente fraintesa dai membri della Famiglia Reale. In più, il suo comportamento “ribelle” (perlomeno dal punto di vista di un membro della Royal Family) ha comportato non pochi attriti con la Regina, la quale ha visto quella giovane ragazza rifiutarsi – per fare un esempio – di promettere obbedienza al marito durante i voti nuziali.

Le confessioni di Lady Diana

A mettere a dura prova il rapporto fra Diana e la Regina Elisabetta sono state anche le interviste rilasciate dalla Principessa del Galles, precedute da un libro scandalo ad opera di Andrew Morton e uscito nel 1992 con il titolo “Diana: Her True Story”. Si narra che Diana abbia collaborato per raccontare la sua storia attraverso le pagine di quel libro, dove venivano messi in piazza dettagli sul matrimonio con Carlo, oltre alla sua vita a Palazzo e persino il suo rapporto con la Regina. Proprio quest’ultima non ha affatto approvato il modo di agire della nuora, a cominciare dalla sua abitudine di “lavare in pubblico i panni sporchi”.

La stessa Principessa avrebbe raccontato nel documentario “Diana: In Her Own Words” di aver chiesto aiuto alla Regina quando aveva capito che quello con Carlo sarebbe stato un matrimonio senza amore, ma la Sovrana si era mostrata ben poco solidale:

Sono andata dalla top lady e ho detto: ‘Non so cosa dovrei fare.’ Lei mi ha risposto: ‘Neanche io so cosa dovresti fare.’ E questo è tutto. Quello era l’aiuto,

ha raccontato Diana, la quale si sfogò candidamente più volte con la stampa. Nel 1995 rilasciò anche un’intervista alla BBC, dove descriveva in modo dettagliato il suo rapporto con Carlo, con la Corona e la Regina. Dopo il divorzio da Carlo (che pare fu consigliato dalla stessa Regina), Diana fu privata del suo titolo di “Altezza Reale”.

Le parole della Regina Elisabetta

Pochissimi anni dopo, nel 1997, la Principessa del popolo perse la vita in un tragico incidente. In quella particolare occasione, la Regina Elisabetta ha espresso le sue emozioni nei confronti della Principessa Diana:

Voglio rendere omaggio a Diana io stessa. Era un essere umano eccezionale e dotato. In tempi buoni e cattivi, non ha mai perso la sua capacità di sorridere e ridere, né di ispirare gli altri con il suo calore e la sua gentilezza. L’ammiravo e la rispettavo, per la sua energia e l’impegno per gli altri, e soprattutto per la sua devozione verso i suoi figli.

Quel giorno, molti reputarono il discorso della Regina forzato e costruito. Intanto il mondo intero piangeva la perdita di Lady D., una tragedia avvenuta in circostanze da molti ritenute ancora misteriose.

