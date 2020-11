Quella di Diana e Carlo è una storia tumultuosa, una storia triste che è finita in modo tragico, e la serie Netflix The Crown è riuscita a mostrare l’essenza di tale tristezza, svelandoci passo per passo come si è evoluto il rapporto tra il futuro erede al trono e la Principessa del Galles. Abbiamo visto il modo bizzarro in cui Diana e Carlo si sarebbero conosciuti, quando la Spencer era poco più che una ragazzina.

Abbiamo assistito al saltuario corteggiamento, a un matrimonio Reale fin troppo affrettato, terminato poi nel più tragico dei modi. Guardando The Crown non possiamo fare a meno di chiederci cosa ci sia di vero e quanto invece sia inventato.

Ebbene, per i più curiosi, ecco di seguito la cronologia della storia fra Lady Diana e il Principe Carlo.

The Crown: la storia di Carlo e Diana

Ad illustrarci i momenti salienti della storia fra Carlo e Diana è il sito Vogue, che ha realizzato un excursus cronologico ben dettagliato. Ecco i momenti principali!

Nel Novembre 1977 avviene in primo incontro fra il Principe Carlo e Lady Diana, sorella di Sarah, la donna che in quel periodo frequentava Carlo. Il rapporto fra Carlo e Sarah ha una breve durata, ma nel frattempo cresce l’interesse del Principe nei confronti della giovane Lady Diana. Nonostante il suo cuore appartenesse a Camilla Parker Bowles, Carlo trovava affascinante la simpatia della giovane Spencer.

Fra Diana e Carlo inizia una sorta di frequentazione. Nel 1980 Diana si reca a Balmoral, proprietà privata della Famiglia Reale, e da quel momento la sua relazione con il Principe diventa nota al pubblico. Nel Febbraio del 1981 il Principe Carlo propone a Diana di sposarlo.

La proposta è avvenuta al Castello di Windsor, e la giovane Diana dice immediatamente di sì. A quel tempo la coppia si conosceva a malapena (si narra che i due fossero usciti una dozzina di volte al massimo). Dopo l’annuncio del matrimonio, Diana finì nel mirino della stampa. Pur comprendendo il lavoro dei giornalisti, la giovane ragazza non poteva fare a meno di soffrirne.

Poco dopo la sua vita cambiò ulteriormente. Dal suo appartamento Diana andò a vivere a Clarence House. Nel giorno dell’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, Diana e Carlo sono apparsi di fronte ai fotografi, e alla domanda di un giornalista, che chiese a Carlo se fosse innamorato, il futuro marito rispose:

Si, qualunque cosa significhi ‘essere innamorato’.

Carlo e Diana, dalle nozze alla tragedia

Nel Luglio del 1981 si celebra il matrimonio Reale fra Carlo e Lady Diana. Nonostante i dubbi della ragazza (che aveva capito che fra il suo futuro marito e Camilla il rapporto era tutt’altro che concluso), Diana venne spinta dalle sorelle a sposarsi ugualmente. Ormai era troppo tardi per annullare le nozze. Il matrimonio si celebrò “di fronte” a 750 milioni di persone, presso l’Abbazia di Westminster il 29 luglio 1981.

Quello fu probabilmente l’inizio della fine. Come spesso accade, le differenze di carattere fra Diana e Carlo spensero sempre più la loro relazione. Nel contempo Diana diede alla luce due eredi, il Principe William (nato nel 1982) e il Principe Harry (nato nel 1984). Nonostante le gioie della genitorialità, Carlo e Diana erano tremendamente insoddisfatti.

Le voci in merito ai problemi coniugali che affliggevano la coppia Reale si susseguivano in maniera incalzante e pressante. Nel frattempo, lo stesso Principe avrebbe ammesso con il suo biografo ufficiale di aver ripreso i rapporti con Camilla Parker Bowles. Anche Diana era continuamente oggetto di indiscrezioni in merito alle sue “frequentazioni” extraconiugali.

L’annuncio ufficiale della separazione arriva solamente nel 1992:

Questa decisione è stata raggiunta amichevolmente ed entrambi continueranno a partecipare pienamente all’educazione dei loro figli,

fece sapere all’epoca Buckingham Palace. E’ l’anno in cui Diana stupisce il mondo con il suo “Revenge Dress“.

Tre anni dopo, nel 1995, Lady Diana raccontò alla BBC di aver provato una profonda tristezza nel veder naufragare il suo matrimonio:

Avevamo faticato a continuare, ma ovviamente eravamo entrambi a corto di vapore.

Il divorzio divenne effettivo nel 1996, un anno prima che un tragico incidente stradale stroncasse la vita di Lady Diana per sempre.

