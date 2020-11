Perché il cast della serie The Crown cambia tanto spesso? Per quale motivo i produttori e gli sceneggiatori non hanno scelto di “invecchiare” in modo digitale i personaggi principali? Se anche voi fate parte delle moltissime persone che si stanno ponendo questa domanda, dovete sapere che lo sceneggiatore e creatore della serie Netflix Peter Morgan ha spiegato in modo piuttosto chiaro la questione dell’”invecchiamento” in The Crown.

Il cast generalmente restituisce tiara, corone e gioielli al termine di una stagione. Per chi ad esempio si era affezionato alla bellissima Claire Elizabeth Foy nei panni della Regina Elisabetta, non è stato semplice abituarsi all’ingresso di Olivia Colman nel cast. Morgan ha però spiegato che in realtà cambiare gli interpreti dei personaggi è di fondamentale importanza.

La scelta è semplice. Puoi mettere le rughe sul viso di qualcuno o magari invecchiarle digitalmente, ma non puoi respirare la fatica e i lividi della vita in una faccia. È come una staffetta, e tu passi il testimone.

Ma come l’avranno vissuto i membri del cast questo passaggio del testimone? Scopriamolo insieme!

Video Credit Camy xx

The Crown: le testimonianze dei protagonisti

Molti membri del cast hanno ammesso di aver trovato piuttosto triste il fatto di dover abbandonare il set, ma in fin dei conti è così che funziona la serie. Del resto, dobbiamo ammettere che The Crown sta davvero suscitando grande ammirazione. Lo stesso cast ha studiato con estrema attenzione i fatti narrati. A parlare del modo in cui venivano girate le scene è stata Helena Bonham Carter, attrice che veste i panni della Principessa Margaret. La donna ha spiegato:

La parte principale dell’essere un membro della Famiglia Reale è essere visti. Se il tuo unico lavoro è andare dall’auto alla porta di qualsiasi evento pubblico, devi andare il più lentamente possibile. Devi massimizzare la quantità di persone che ti vedranno. Quindi, i Reali si muovono così lentamente. Questa era la prima cosa che dovevamo fare tutti bene.

Sul set vi era anche un consulente pronto ad esaminare la cosiddetta “etichetta reale”. Gli attori hanno ricevuto delle vere e proprie “Bibbie” da studiare. Inoltre, la serie può contare sulla presenza di ricercatori pronti a monitorare la produzione e a garantire che il comportamento Reale fosse sempre accurato. Che dire? Morgan non ha lasciato proprio nulla al caso!

Foto da Vogue