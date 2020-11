La Regina Elisabetta non è una grande fan della serie Netflix The Crown: ecco come ha reagito di fronte al ritratto del Principe Filippo

The Crown non ha infastidito solo Carlo e Camilla, ma anche la Regina Elisabetta in persona. Mentre il mondo intero sta divorando le puntate della quarta stagione della serie (dove stiamo seguendo la vita di Lady Diana a partire dal giorno in cui ha incontrato il Principe Carlo per la prima volta), la Regina Elisabetta II si è mostrata infastidita da alcuni episodi narrati nella seconda stagione, che coinvolgevano suo marito, il Principe Filippo.

Un membro del Palazzo avrebbe infatti fatto sapere che la Sovrana sarebbe furiosa per il modo in cui il Principe è stato dipinto, come un uomo freddo e insensibile nei confronti del figlio. È vero, il ritratto che The Crown sta dipingendo di molti membri della Famiglia Reale non è esattamente edificante, e se davvero la Regina Elisabetta ha espresso un disagio di fronte a una tale rappresentazione, non vi sarebbe nulla di cui sorprendersi!

Immaginate se da un giorno all’altro Netflix decidesse di mostrare al mondo intero le dinamiche interne della vostra famiglia senza neanche consultarvi. E immaginate se tutti finissero per credere che quanto mostrato sullo schermo corrisponda alla realtà. Non farebbe piacere a nessuno, non vi pare?

The Crown, la Regina Elisabetta è furiosa

Ma tornando alla Regina Elisabetta, secondo il sito Express la donna non era per niente contenta del modo in cui Filippo è stato “descritto” nella seconda stagione della serie.

La Regina si rende conto che molte delle persone che guardano The Crown lo prendono come un ritratto accurato della Famiglia Reale. Sa che lei non può farci niente. Ma posso dire che era sconvolta dal modo in cui il Principe Filippo viene raffigurato, come un padre insensibile al benessere di suo figlio. Era particolarmente infastidita da una scena in cui Philip non ha alcuna simpatia per un Charles chiaramente sconvolto mentre lo sta riportando a casa dalla Scozia. Semplicemente non è mai successo.

Sono queste le parole pronunciate dal membro della Corte, che non ha però ancora fatto sapere cosa ne pensano a Palazzo della quarta (e ben più scottante) stagione della serie Netflix. Non rimane che attendere nuove indiscrezioni!

Foto da Wikipedia.Org