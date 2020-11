Ecco in che modo si sta preparando la Royal Family all'uscita della quarta stagione di The Crown, che mostrerà la vita di Lady Diana

La serie The Crown tornerà presto ad emozionarci con una stagione ricca di colpi di scena. Lady Diana, Principessa del popolo e Regina incontrastata nel cuore dei fan della Famiglia Reale, sarà la protagonista di questo nuovo capitolo della serie Netflix. In attesa dell’uscita ufficiale (prevista per il 15 Novembre) noi non possiamo fare a meno di chiederci come si stia preparando la Famiglia Reale.

Cosa ne penserà la Regina Elisabetta della serie che sta mettendo in piazza tutti i segreti della Royal Family (veri o presunti che siano)? Del resto, sebbene sappiamo tutti molto bene che si tratta di una serie e non di un documentario, noi spettatori non possiamo fare a meno di chiederci quali fatti siano realmente accaduti, e quali invece nascano dalla fantasia dello sceneggiatore e creatore Peter Morgan.

Quel che sappiamo è però che alcuni membri della Famiglia Reale non vedranno di buon occhio la quarta stagione in arrivo, che ripercorrerà gli anni in cui Lady Diana si è avvicinata alla Famiglia Reale, per poi fare il suo ingresso ufficiale a palazzo, dopo le nozze con il Principe Carlo.

Lady Diana in The Crown: cosa ne penserà la Regina?

In questa quarta stagione vedremo narrati momenti di vita molto privati della Principessa Diana. Vi basti pensare che sullo schermo saranno rappresentati anche i problemi della donna con la bulimia, oltre alle continue delusioni incassate durante gli anni del matrimonio con Carlo.

Insomma, quel che è certo è che la Famiglia Reale finirà ancor più al centro dei pettegolezzi con l’uscita di questa nuova stagione di The Crown.

Chissà come si staranno preparando il Principe Carlo e Camilla, ad esempio, o chissà cosa ne penserà la Regina Elisabetta, da sempre molto attenta a mantenere la massima discrezione in merito agli affari personali e familiari.

Al momento non abbiamo modo di sapere cosa ne pensa il Palazzo sulla questione. Sappiamo però che di fronte alla richiesta di un colloquio con la Famiglia Reale, lo sceneggiatore della serie si sarebbe rifiutato. Il motivo? Presto detto! Morgan non voleva essere influenzato dalle sue eventuali richieste.

La Regina si rende conto che molti di coloro che guardano The Crown lo considerano un ritratto accurato della Famiglia Reale, e non può farci niente,

avrebbe fatto sapere una persona vicina al Palazzo. Alla Regina Elisabetta non rimane che attendere come tutti noi l’uscita della nuova stagione!

