The Ferragnez, la famiglia si allarga: “Benvenuta in famiglia Paloma”

La famiglia Ferragnez si allarga. Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso con i loro followers le immagini di Paloma, la cagnolina da poco arrivata in famiglia. L’imprenditrice digitale e suo marito hanno accolto in casa la quattro zampe pochi mesi dopo la scomparsa di Mati, la pelosetta che da ben 13 anni era al fianco della fashion blogger.

Chiara Ferragni e Fedez hanno adottato Paloma, la nuova cagnolina arrivata in casa dopo la scomparsa di Mati. Le immagini condivise dall’imprenditrice digitale e da suo marito hanno diviso il web. Se da un lato ci sono stati quelli che hanno commentato l’arrivo di Paloma in modo positivo, dall’altro sono stati molti coloro che hanno criticato la coppia per la scelta fatta.

Tra i tanti commenti scritto sotto gli scatti condivisi da Chiara Ferragni e Fedez possiamo infatti leggere:

Stupenda, ma adottare un randagio meno ‘fi*o’, ma meraviglioso lo stesso, no?

Oppure:

E anche stavolta avete perso l’occasione di andare a prendere un cane al canile.

E ancora:

Sarebbe stato un buon esempio prendere il cane al canile per le persone che ti seguono.

Chiara Ferragni, la dolce dedica a Paloma dopo l’arrivo in casa

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha condiviso alcune immagini che ritraggono la nuova arrivata in casa, la cagnolina Paloma. A lei l’imprenditrice digitale ha dedicato un dolce messaggio che ha commosso tutti i suoi followers. Queste sono state le sue parole a riguardo: