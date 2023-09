The Ferragnez Sanremo, ecco cosa è successo dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Nella giornata di giovedì 14 settembre Prime Video ha pubblicato la puntata speciale di The Ferragnez che racconta come Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto la settimana del Festival di Sanremo. C’è grande attesa tra i fan della coppia i quali non vedono l’ora di scoprire cosa è successo dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Lo speciale di The Ferragnez pubblicato da Prime Video e prodotto da Banijay Italia sta avendo già un grande successo. Sono molti coloro che in queste ore vogliono sapere di più su quanto successo tra Chiari Ferragni e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical.

A rivelare ulteriori dettagli sull’episodio è ‘FanPage’ che ha svelato retroscena inediti in merito alla lite che l’imprenditrice digitale e suo marito hanno avuto in seguito al momento del bacio tra il cantante e Rosa Chemical. Questo è quanto rivelato dal portale:

I minuti che seguono sono stati più chiacchierati dell’ultimo Festival, anche e soprattutto per l’assenza di immagini Rai che potessero riprendere i Ferragnez dietro le quinte, vista la presenza della troupe di Amazon. Nello speciale vediamo Fedez seguire sua moglie dietro le quinte, colei che gli dice imbarazzata: “Meno male che non dovevi fare niente”.“Mi dispiace” risponde lui.

E, continuando, ‘FanPage’ ha poi aggiunto:

“Si vabbè amore, però dai… avevo detto di non far casini”, controbatte ancora Ferragni. A quel punto Fedez dice: “Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?”.“Si vabbè, ciao, ci vediamo dopo”, taglia corto Ferragni per tornare nei camerini dove poi, frustrata, pronuncia forse la frase più significativa forti telecamera, ma rivolta ai suoi collaboratori: “Che due c******i, m****a, non lo possiamo portare da nessuna parte”.

Non ci resta che vedere la puntata speciale di Sanremo per scoprire di più su quanto successo tra Chiara Ferragni e Fedez in merito a questo episodio che per molte settimane ha fatto chiacchierare tutti.