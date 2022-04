Dopo nove mesi di trepidante attesa, Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e della nazionale francese hanno finalmente accolto tra le loro braccia il loro primo figlio. L’annuncio è arrivato su Instagram attraverso la pubblicazione di alcune tenere foto, ma al momento restano ancora i dubbi sul nome scelto per il piccolo.

Credit: theo3hernandez – Instagram

Hanno scoperto che ben presto sarebbe arrivata la cicogna in casa loro alla fine di ottobre dello scorso anno. La gioia, già allora, era incontenibile, come si evince dalle parole che il campione ex Real Madrid aveva scritto a corredo delle belle foto in cui baciava il pancino della sua amata.

Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia❤️ Ti abbiamo desiderato tanto… e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita✨ Zoe e Theo ❤️ Mamma e Papà ❤️♾

Credit: zoe_cristofoli – Instagram

A quel post era seguito un mese in cui l’argomento gravidanza, dai profili della coppia vip, sembrava accantonato. Poi, verso la metà di novembre, su Instagram è apparso il tenero video del baby shower.

Nella clip si vedevano i due mentre con un ago scoppiavano due grandi palloncini neri, dai quali sono usciti poi dei piccoli palloncini azzurri.

Theo Hernandez e l’annuncio della nascita del piccolo

Credit: theo3hernandez – Instagram

Ieri i nove mesi di gravidanza sono finalmente terminati e Zoe Cristofoli, una delle modelle ed influencer più seguite e amate d’Italia, ha dato alla luce il primo figlio suo e del suo celebre compagno calciatore.

Il primo a dare l’annuncio sui social network è stato proprio Theo Hernandez, che sul suo account Instagram ha pubblicato una foto della manina del nuovo arrivato, aggiungendo solo una piccola ma molto significativa frase a corredo: “Ti amo figlio mio“.

Credit: zoe_cristofoli – Instagram

Nella serata di ieri, poi, è arrivata una storia anche sul profilo di Zoe. E sta mattina, sempre nella sezione storie della modella, sono arrivati i ringraziamenti verso coloro che hanno fatto gli auguri alla coppia.