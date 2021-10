La cicogna, nelle ultime ore, ha deciso di sorvolare più volte il cielo del mondo del calcio. Dopo Cristiano Ronaldo, che ha annunciato l’imminente nascita di due gemellini, anche Theo Hernandez e la sua Zoe Cristofoli hanno urlato al mondo la gioia per aver scoperto di essere in dolce attesa di un bambino. L’annuncio è arrivato sui profili Instagram di entrambi.

Sembrava solo un’indiscrezione, ma alla fine i diretti interessati l’hanno confermato in prima persona. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in dolce attesa non di uno, ma di ben due bambini. Due gemellini che si andranno ad aggiungere agli altri 4 figli che Cristiano ha già. CR7 non è però l’unico campione del calcio che nelle ultime ore ha annunciato la gravidanza della propria compagna.

A lui si è aggiunto Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e della nazionale francese. Lui e la sua compagna si preparano a dare alla luce il loro primo bambino. Queste le parole che i due hanno aggiunto a delle bellissime foto apparse su entrambi i loro profili Instagram:

Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia❤️ Ti abbiamo desiderato tanto… e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita✨ Zoe e Theo ❤️ Mamma e Papà ❤️♾

La storia tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sono insieme da circa tre anni. Lui calciatore fortissimo che un paio di stagioni fa si è trasferito dal Real Madrid al Milan. Lei modella e influencer tra le più amate e apprezzate in Italia.

Entrambi, prima di conoscersi e innamorarsi, hanno avuto delle storie più o meno importanti con personaggi noti dello spettacolo.

Lui è stato fidanzato con Elisa de Panicis, influencer ed ex concorrente del grande Fratello VIP.

Lei di flirt e storie d’amore ne ha avute diverse. Nel 2014, ad esempio, ha avuto una relazione con l’ex gieffino, ex tronista e concorrente di Temptation Island Andrea Cerioli. Nel 2018, poi, ha avuto una relazione anche con Fabrizio Corona. Storia terminata qualche mese più tardi.