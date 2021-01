“Ti aspettiamo amore! Buon 2021”: la bellissima presentatrice annuncia di essere in dolce attesa proprio nella sera di Capodanno

Il nuovo anno è cominciato come meglio non poteva per Alessia Ventura e per il suo compagno, Gabriele Schembari. A 40 anni, la conduttrice, modella e show girl è in dolce attesa del suo primo figlio. Ad annunciarlo, proprio allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo dell’anno, ci ha pensato la prossima neo mamma, pubblicando una tenera foto sul suo profilo Instagram.

Ovviamente, considerando anche la notevole grandezza del pancione che la presentatrice accarezza dolcemente, quelli che presto diventeranno genitori lo sapevano già da un po’ di tempo. Ma hanno approfittato dei festeggiamenti del capodanno per fare il lieto annuncio a tutti i numerosi follower.

Lo scatto, che ritrae la bella ed innamoratissima coppia davanti ad un bellissimo albero di Natale, li mostra felici di questa bella novità che presto arriverà nelle loro vite. In didascalia, oltre agli auguri per il nuovo anno e il messaggio di trepidante attesa per il bebè, c’è anche un indizio su quale potrebbe essere il sesso del bebè. Un emoticon a forma di fiocco rosa lascia presagire che quella che tra qualche mese arriverà, sarà una bellissima bambina.

Credit: alessiaventuraofficial – Instagram

I fan di Alessia si sono fin da subito mostrati estasiati dalla notizia e hanno riempito il post di reazioni e commenti positivi. Tra i tanti, spiccano anche quelli di alcune colleghe e amiche di Alessia. Come ad esempio Adriana Volpe, Costanza Caracciolo, Analaura Ribas, Juliana Moreira e molte altre.

Alessia Ventura e l’amore con Schembari

Credit: alessiaventuraofficial – Instagram

Cugina di Luca Argentero, che lei stessa ha lanciato facendolo entrare nella casa del Grande Fratello, Alessia Ventura ha costruito una carriera nella moda e nella televisione di tutto rispetto.

Credit video: PIPPALANDIA 2 – YouTube

Anche in campo amoroso ha fatto parlare di se, soprattutto per la sua lunga e turbolenta relazione con Filippo Inzaghi. La storia d’amore tra la soubrette e presentatrice e l’allenatore ed ex giocatore del Milan, è terminata dopo 5 anni insieme.

Oggi Alessia è più felice che mai con il suo attuale compagno Gabriele, con il quale ha deciso di mettere anche su famiglia. I due hanno ufficializzato la loro relazione nell’estate del 2019, quando la Ventura ha pubblicato per la prima volta una loro foto insieme.