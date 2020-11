Ospiti a Domenica Live, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira parlano del dolore per i due aborti affrontati

L’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa e la showgirl brasiliana Juliana Moreira sono felicemente sposati da tre anni. Hanno festeggiato il loro terzo anniversario da ospiti nella puntata di Domenica Live in onda ieri, domenica 15 novembre, e parlando della loro vita privata. Dei loro momenti felici, ma anche di quelli dolorosi.

Si sono conosciuti quando entrambi facevano parte della squadra del noto TG satirico in onda su Canale 5. Lì si sono innamorati e fidanzati, fino a quando nel novembre del 2017, non hanno deciso di convolare a nozze.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele anche grazie ai loro due splendidi bambini. Lua Sophie, nata nel 2011, e il piccolo Sol Gabriel, arrivato nel 2016.

Oltre a queste due gioie assolute, la coppia ha dovuto affrontare e superare insieme anche due momenti terribili. Due aborti che hanno portato via altri due bambini che potevano far parte della loro splendida famiglia.

Prima della nascita di Lua, Juliana era rimasta incinta ma la gravidanza, purtroppo, non fu portata a termine. Quando poi è nata la loro primo genita, la felicità ha sovrastato la tristezza della perdita quel bambino.

Credit: Edoardo Stoppa – Facebook

Un incubo che si è poi ripresentato nel 2016, l’anno in cui è nato Sol Gabriel. Il piccolo, infatti, non era l’unico bimbo che stava crescendo nella pancia della modella brasiliana. Con lui c’era un gemellino che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa divisi su un eventuale altro figlio

Sempre nel corso della puntata di Domenica Live, Juliana Moreira e il suo amato Edoardo hanno parlato di un possibile terzo bambino. Su questa eventualità, però, i due si sono dimostrati divisi.

Credit: Edoardo Stoppa – Facebook

Edoardo ha detto che lui sarebbe molto propenso ad avere un altro bambino. Provenendo da una famiglia molto numerosa, sarebbe felice se arrivassero altri figli.

Credit Video: JupiterOriny1 – Youtube

Al contrario, la subrette ha ammesso di non essere intenzionata a diventare ancora una volta mamma. La pesantezza delle gravidanze passate e forse anche la paura di quello che le è capitato, la rendono attualmente irremovibile su questo argomento. Chissà che in un futuro la bellissima brasiliana non possa cambiare idea e assecondare Edoardo.