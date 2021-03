Tiberio Timperi, avete mai visto la sua casa? Ambiente semplice, minimal e molto illuminato, ma sapete che non vi si può accedere con le scarpe?

Tiberio Timperi, il noto conduttore di casa Rai, vive in un appartamento davvero delizioso che si trova a Roma.

Tiberio Timperi è un noto conduttore di casa Rai, uno tra i più amati di sempre. Sempre impeccabile ed anche ironico, anche la sua abitazione ha queste caratteristiche. Appassionato di cucina, la stanza preferita dal conduttore è sicuramente questa. Ama cimentarsi tra i fornelli e intrattenersi a pranzo ed a cena con i suoi amici, preparando per loro dei gustosi piatti. Ma dove abita il conduttore? Timperi abita in una splendida casa a Roma, un appartamento davvero molto delizioso, che esprime tanto calore, ordine e senso di pulizia. Benedetta Parodi, nel corso di qualche puntata di Domenica In, sembra abbia mostrato alcuni scorci dell’abitazione del noto conduttore, lasciando il pubblico senza parole. E voi, avete mai visto la casa del noto conduttore?

Le foto della casa di Tiberio Timperi

Una volta superato l’ingresso, si accede ad uno spazio molto grande, con delle pareti bianche ed una grande luce che arriva dalla grande porta finestra. Stile minimalista ed arredamento di ottimo gusto, è questo quello che viene in mente, appena si guarda la casa di Tiberio Timperi.

I colori preferiti di Tiberio sono quelli del bianco e del grigio, nota dominante nei diversi ambienti della casa. Per il pavimento il conduttore ha scelto il parquet, sempre molto lucido e pulito. A proposito, sapete che a casa di Tiberio si accede soltanto con le ciabatte o scalzi? Niente scarpe, per evitare di portare in casa germi e batteri.

Nella zona living si trova un grande tavolo in vetro, circondato da sedie in legno, quadri appesi sui muri ed una lampada molto vistosa. Questa è la zona più vissuta della casa, insieme alla cucina.

Sempre in questa zona living, c’è una grande libreria, di colore bianco, che contiene ricordi ed anche oggetti al quali il conduttore è molto legato, come dischi, libri e tanti modellini di auto.

Nel periodo natalizio, proprio nella zona living il conduttore è solito fare l’albero di natale. La cucina è total white e di fronte c’è un frigorifero grigio davvero molto grande, dove sono appesi tantissimi magneti.

In questa stanza, Tiberio Timperi trascorre gran parte del suo tempo libero.

