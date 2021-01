Jovanotti, avete mai visto la sua casa? Mega villa in Toscana, a Cortona non immaginate cosa l’artista colleziona all’interno

Jovanotti o meglio Lorenzo Cherubini vive in una splendida casa che si trova in Toscana, a Cortona insieme alla sua famiglia

Jovanotti in arte, Lorenzo Cherubini all’anagrafe è uno degli artisti più amati e più apprezzati di tutti i tempi. Ha esordito davvero tanti anni fa e da quel momento ne ha fatto di strada, diventando uno degli autori più importanti del nostro paese. Nel corso degli anni la sua immagine è cambiata molto, ma ha sempre conquistato il grande pubblico con le sue strofe romantiche e poetiche. Viaggia spesso e gira il mondo per lavoro ma anche per passione. Ad ogni modo, non tutti sanno che Jovanotti vive in Italia e nello specifico a Cortona in provincia di Arezzo. A proposito, avete mai visto la casa di Jovanotti?

Le foto della casa di Jovanotti

Il noto artista ha scelto proprio la Toscana come terra per la sua dimora, dove poter riposare. La casa di Lorenzo Cherubini si trova nella parte alta della città di Cortona, circondata da una grande distesa di verde e da un frutteto molto grande.

La casa di Jovanotti non ha uno stile ben definito ma rispecchia molto la personalità del cantante. Le pareti sono per lo più rivestite da una carta da parati molto colorate e decorate con dei dipinti realizzati dallo stesso Jovanotti.

All’interno della casa, inevitabilmente si trovano diversi strumenti musicali, come chitarre e bassi che utilizza per la composizione dei suoi brani. Presente anche una grande libreria a muro, dove sono posizionati tanti libri. L’artista ha anche una grande collezione di oggetti vintage ai quali sembra essere molto legato. Tra questi ci sarebbe una televisione molto originale degli anni 60.

Non riuscirete a credere cosa è presente all’interno della casa. Si tratta di una collezione di cappelli. La casa di Jovanotti, ad ogni modo, è stata proprio in questi ultimi mesi al centro dell’attenzione, perchè l’artista era solito collegarsi molto soprattutto durante la quarantena. In questa dimora, Lorenzo Cherubini vive insieme alla moglie Francesca Valiani ed ai loro figli.

