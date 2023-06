Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia: l’annuncio

Domenica 18 giugno è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uno Mattina in Famiglia. Il programma, che tornerà in onda a partire da settembre, si è concluso in un modo del tutto inaspettato. Tiberio Timperi ha infatti annunciato che lascerà la conduzione del programma dopo ben 26 anni. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tiberio Timperi lascerà Uno Mattina in Famiglia dopo ben 26 anni. A rendere pubblica la notizia è stato lui stesso durante l’ultima puntata della stagione del programma, andata in onda domenica 18 giugno. Queste sono state le parole che il conduttore ha rivolto ai telespettatori durante gli ultimi saluti:

Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l’ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio dei Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta.

Stando alle sue parole, dunque, Tiberio Timperi lascerà Uno Mattina in Famiglia per buttarsi in una nuova avventura, la conduzione dei Fatti Vostri, prendendo in questo modo il posto di Salvo Sottile. In seguito all’annuncio del conduttore è emerso anche chi ci sarà a sostituire Tiberio Timperi il prossimo anno: ecco chi ci sarà.

Stando alle indiscrezioni, pare che al posto di Tiberio Tiberi, nella conduzione di Uno Mattina in Famiglia arriverà Beppe Convertini. Ci sarà lui, dunque, al timone del programma insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli.