Unomattina, Gianni Ippoliti rompe il silenzio sulla lite con Tiberio Timperi: le sue parole

Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultime ore. La lite avvenuta in diretta durante la rassegna stampa di Unomattina In Famiglia ha posto i due conduttori al centro del gossip e in queste ore non si fa che parlar d’altro. In seguito a quanto accaduto, Gianni Ippoliti ha rilasciato un’intervista ad ‘Adnkronos’ dove ha rivelato importanti retroscena sul suo collega. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

A distanza di qualche ore dalla lite che lo ha visto protagonista in diretta durante la rassegna stampa di Unomattina In Famiglia, Gianni Ippoliti ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare un’intervista ad ‘Adnkronos’. Qui il conduttore si è lasciato andare ad un lungo sfogo rivelando anche alcuni retroscena sul collega Tiberio Timperi.

Proprio riguardo il conduttore di Unomattina, Gianni Ippoliti ha dichiarato:

Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni.

E, continuando, Gianni Ippoliti ha poi aggiunto:

Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona merita un plauso, ce ne fossero. Qual è il problema? Io ho chiesto spiegazioni di fronte alla reazione di sufficienza di Timperi, con calma e col sorriso, ho cercato in tutte le maniere di capire ma quando mi accorgo che una persona accanto a me comincia a sbuffare, ad alzare gli occhi, me ne vado.

Al momento Tiberio Timperi ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le parole del collega. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se il conduttore di Unomattina romperà il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.