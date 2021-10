Negli ultimi giorni si sono accesi i riflettori sull’opinionista di UeD, Tina Cipollari. La vamp è tornata single dopo una storia d’amore finita male con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Oggi Le cronache Rosa tornano ad occuparsi di lei per le dichiarazioni fatte dalla Cipollari stessa, la quale rivela di avere un nuovo amore.

L’opinionista ormai da anni intrattiene il pubblico del dating show di Maria De Filippi con le sue gag. Come precedentemente detto, Tina pare stia vivendo un nuovo amore e sono di poche ore fa le foto pubblicate dal settimanale Chi, che la ritraggono in dolce compagnia durante un pranzo.

È stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini ad immortalare la vampa di UeD paparazzata in compagnia di Claudio Antonelli. I due, come si può ben vedere in foto, si scambiano sorrisi, sguardi complici e chiacchiere. Sulle pagine del settimanale Chi troviamo scritte queste parole: “Tina Cipollari è andata a pranzo al Bolognese. Accanto a lei c’è Claudio Antonelli. Si vede il direttore del locale che l’ha amabilmente intrattenuta”.

Fonte studi UeD

Ovviamente l’attenzione si punta tutta su Claudio: sarà lui il nuovo compagno? L’opinionista non molto tempo fa, all’interno degli studi del programma, aveva dichiarato di avere un nuovo compagno e che voleva addirittura presentarlo al pubblico. Tina infatti è uscita subito allo scoperto, dichiarando tramite il suo profilo social la fine della sua storia d’amore con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

In egual maniera non ha mai nascosto di avere forse ritrovato l’amore e di vivere così una vita sentimentale appagante. La Cipollari si reca spesso in questa pizzeria che si trova a Piazza del Popolo a Roma. Il direttore di tale attività e proprio Antonelli, questo è un segnale che fa sospettare che possa essere proprio lui la nuova fiamma. Non ci resta che attendere i risvolti e sicuramente non tarderanno ad arrivare come promesso dalla stessa protagonista della storia.