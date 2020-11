Tina Cipollari è ormai da qualche settimana in quarantena precauzionale, per aver avuto contatti con un positivo. Uomini e Donne però non può proprio fare a meno della sua opinionista preferita, e rende possibile la sua partecipazione tramite collegamento da casa. Alcuni fan però, preoccupati da alcune dicerie, hanno cominciato a fare delle ipotesi diverse.

In molti, infatti, hanno messo in giro la voce che questo allontanamento dal programma di Tina, celi più di quel che si vede. La voce sosteneva che l’opinionista abbia in realtà intenzione di lasciare il programma in via definitiva. Sicuramente una cosa del genere rappresenterebbe una gravissima perdita per il programma, il cui format è totalmente retto dal dialogo, dalle interazioni e dalle dinamiche che vengono a crearsi tra gli ospiti in studio.

Il dating show ha sicuramente già risentito delle innovazioni che si sono rese necessarie per adeguarsi alle norme anti-covid. La perdita di una icona come è Tina Cipollari, avrebbe dato uno scossone al pubblico e al programma stesso. Per fortuna, è intervenuta la stessa opinionista a smentire tutte queste dicerie. L’opinionista ha voluto rassicurare tutti i suoi fans, e a mettere in guardia la sua nemica Gemma Galgani, che presto tornerà ad occupare la sua poltrona .

Ecco le sue parole: “Ma io torno, mica sto via tutto l’anno, ancora un altro po’ e poi sono di nuovo lì”. Contemporaneamente l’opinionista si loda sui social, esaltando la sua cristallinità e la sua sincerità: