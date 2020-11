A UeD è scontro tra Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. I due si attaccano e litigano per Ida Platano. Il ritorno del cavaliere nel programma, ha sollevato qualche polemica. Riccardo parla della storia appena chiusa con Ida e, la dama torinese si schiera apertamente dalla parte della Platano.

Si accende così uno scontro infuocato tra i due. Guarnieri e Ida hanno avuto una splendida storia d’amore. Anche il pubblico si era davvero affezionato a questa coppia. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il cavaliere, una volta chiusa questa dolorosa storia, ritorna negli studi di UeD per rimettersi in gioco.

Il suo ritorno è stato accompagnato dai racconti del passato. L’uomo dichiara che tra lui e Ida ci sono stati diversi mesi di crisi profonda. Il cavaliere rinfaccia alla sua ex di avergli fatto vivere momenti difficili e di aver dato credito a troppe chiacchiere, rendendogli così la vita complicata. Ovviamente tra il parterre femminile c’è anche chi ha preso di buon grado il ritorno del pugliese, una tra tutte Roberta Di Padua.

Come ben ricordiamo tutti, tra i due c’è stato l’inizio di una conoscenza che non dispiaceva affatto alla dama. L’interruzione è stata dovuta proprio al ritorno di fiamma che Riccardo aveva avuto per Ida.

Ma se per Roberta questo è un gradito rientro, tutt’altra storia è per Gemma. Ormai risaputa l’amicizia che lega la Galgani alla Platano. Proprio per questa amicizia, la dama torinese non tollera alcuni dei racconti che il cavaliere fa a centro studio sulla sua amica.

Gemma stuzzica, Riccardo lui tenta di distendere gli animi ma con scarso risultato. I toni si accendono e l’argomento è sempre lo stesso: Ida. Necessario l’intervento di Maria De Filippi che fa notare a entrambi, dama e cavaliere, che parlare di una persona assente non è affatto rispettoso.