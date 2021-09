Tina Cipollari attacca Gemma Galgani. “Veramente esagerata”

Tina Cipollari senza freni contro la dama. Gli anni passano, ma al centro dello studio di UeD c’è sempre lei, la chiacchieratissima dama Gemma Galgani. All’inizio di ogni nuova stagione, la donna riesce sempre a stupire il pubblico con qualche novità. Recentemente, pare che la dama si sia appassionata ai ritocchi estetici e l’estate sembra essere diventata l’occasione giusta per un appuntamento dal chirurgo.

Questa volta Gemma ha deciso di stupire i telespettatori con un nuovo décolleté. Tale scelta ha sollevato non poche polemiche. Molte le critiche ricevute, in particolar modo dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. L’opinionista infatti ritiene l’intervento esagerato e davvero troppo eccessivo.

Dal canto suo Giemma dichiara : “Ho ceduto alla vanità, ora ho finalmente il decolté di quando ero una ragazza”. Ma questa non è l’unica indiscrezione venuta a galla. A quanto pare la dama Torinese ha dato anche un piccolo ritocchino alle labbra. Molti dei telespettatori, a seguito anche dei suoi interventi di lifting per il ringiovanimento del viso, ritengono il tutto un po’ troppo invasivo.

I tanti fans del programma di UeD sostengono che le scelte della Galgani siano dettate solo dalla voglia di mettersi in mostra in maniera un po’ troppo prorompente . Tina Cipollari, in tal senso, attacca a gamba tesa e ritiene gli interventi della dama fuori luogo per la sua età. In fin dei conti Gemma, alle soglia dei suoi 72 anni, ha deciso di rimettersi in gioco e cercare il vero amore dando spazio ad una rivoluzione estetica, che le permette così di mostrarsi in una veste molto più giovanile.

Di sicuro il tutto sarà argomento di conversazione al centro dello studio all’inizio di questa nuova stagione di UeD. L’opinionista Tina Cipollari è già pronta a dare filo da torcere alla dama Torinese la quale a sua volta dichiara di sentirsi pronta a rimettersi in gioco all’interno del programma con tutta la voglia di vivere momenti intensi e la speranza magari di iniziare una nuova conoscenza e un nuovo amore.