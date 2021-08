Lo studio di UeD ospita moltissime persone che cercano l’amore vero con l’aiuto della padrona di casa Maria De Filippi. Alcuni di loro, purtroppo, non riescono a trovare la loro dolce metà ma, in compenso, guadagnano una notorietà non indifferente. Sono davvero molti gli ex protagonisti del format della Mediaset che continuano ad essere seguiti e ammirati da moltissimi telespettatori, anche una volta usciti dal programma.

Tra loro, sicuramente il pubblico non si è dimenticato di Valentina Autiero, ex protagonista del trono over che è stata un’ospite fissa per diverso tempo. In molti si erano profondamente affezionati a questa dama del parterre femminile di UeD. La sua chioma nera corvina e gli occhi azzurri erano riusciti a stregare il pubblico.

Ma Valentina cercava l’amore nel programma della Mediaset e, quando ha trovato quella che credeva essere là persona giusta fuori dallo studio, ha deciso di abbandonare il format per vivere la sua storia d’amore. Dopo qualche tempo, la Autiero era tornata nel programma con lo stesso intento di una volta e, dopo qualche anno di tentativi, ha incontrato Germano.

Dopo una serie di alti e bassi Valentina uscì dal dating show, invitando il cavaliere a cercarla se avesse voluto. Così è stato, ma il loro percorso non è durato molto. Oggi, la dama non è più nello studio di UeD, ma tutti i fans che si erano affezionati a lei, continuano a seguirla grazie ai suoi profili social. È proprio tramite Instagram che i seguaci dell’ex dama, hanno notato come Valentina abbia deciso di stravolgere completamente il suo look.

Inaspettatamente, la Autiero ha cambiato colore di capelli, dando un aspetto molto diverso al suo viso. L’ex dama si è tinta di biondo: un distacco netto rispetto alla capigliatura corvina che portava fino a poco fa. Spesso, il cambio di capelli significa per una donna anche cambio di stile di vita, e sicuramente questo è quello che è successo anche Valentina.