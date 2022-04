Come tutti ormai ben sappiamo Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse di UeD, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel ruolo da opinionista ormai da anni, la storica vamp conquista di volta in volta i telespettatori.

Della sua vita privata sappiamo che è mamma di 3 ragazzi, avuti insieme al suo ex marito Kikò Nalli. I figli di Tina Cipollari oggi sono dei giovanotti: Gianluca Francesco e Mattias. Quest’ultimo è il più grande e ad agosto compirà ben 18 anni. Sta per diventare maggiorenne e quindi un giovane uomo.

Ecco come si è trasformato negli ultimi anni il figlio di Tina. L’opinionista più volte nel corso della sua carriera in TV ha parlato dei suoi tre figli, senza nascondere il grande amore e la dedizione che mette nell’essere mamma. Mattias non molto tempo fa è stato un protagonista de le Iene, nel quale ha architettato uno scherzo ai danni della mamma.

Uno scherzo che consisteva nel far credere alla Cipollari che suo figlio maggiore si fosse gettato nella clandestinità delle corse dei cavalli. In quella occasione, la reazione dell’opinionista spiazzò tutti, dato che la donna aveva deciso di denunciare alle forze dell’ordine il proprio figlio.

Non molto tempo fa è stata pubblicata una foto di Mattias sui social che ha lasciato i fans abbastanza sbalorditi. Il ragazzo è decisamente cresciuto, prendendo così le sembianze di un uomo.

In molti si ricordavano i tratti angelici di un piccolo bambino, ma il cambiamento ad oggi è notevole. È molto corteggiato dalle ragazze, soprattutto sul web, in molte un giorno sperano di trovarlo proprio sul trono di UeD.

Forse Mattias seguirà le orme della mamma nel mondo dello spettacolo e data la sua innata bellezza e intelligenza avrebbe tutte le carte in regola.