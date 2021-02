Tina Cipollari, avete visto come si è presentata in studio? Maria De Filippi piegata dal ridere

La Cipollati si è presentata in studio con delle vistose corna in onore di Gemma Galgani

I siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani restano una costante a Uomini e Donne. L’ultimo andata in onda nella puntata del 9 Febbraio ha messo ko dal ridere anche Maria De Filippi.

Fonte: Mediaset

Tina Cipollari è entrata in studio mettendo in atto un imitazione dell’andatura traballante di Gemma sui tacchi, impreziosita da un vistoso cappello munito di vistose corna, a simboleggiare l’ultima relazione amorosa fallimentare vissuta dalla torinese, lasciata da Maurizio Guerci.

“Da oggi in poi ti chiamerò Gemma la cornuta”, dice Tina facendo il suo ingresso trionfante in studio, sulle note di “Cervo a primavera” di Riccardo Cocciante, mentre tutto lo studio scoppiava a ridere, compresa la padrona di casa Maria De Filippi.

Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci

La storia tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci si è conclusa. A prendere la decisione di non proseguire fuori dal programma è stata presa dall’uomo che nonostante abbia ammesso che tra i due c’era un importante attrazione fisica, non è nato in lui il desiderio di proseguire oltre. Per questo motivo, ha preferito chiudere la loro relazione e corteggiare le altre donne presenti nel parterre.

Gemma si è presentata in studio con due piume, una da regalare ormai al suo ex Maurizio e un’altra a Pamela Barretta, ritornata in studio dopo la rottura con Enzo Capo.

“Dato che Maurizio ha dimostrato interesse per Pamela e Nicole, io che non ho paura di mettermi alla prova, ho pensato di portare una piuma per uno per un futuro molto leggero” – ha detto la donna torinese.

Immediata la risposta di Tina Cipollari: “Lui è un uomo libero, può fare quello che vuole. Così ti rendi ridicola. Non ti ha voluto. Ti ha frequentato quelle tre nottate, evidentemente non andavi bene e ti ha mollato”. Insomma sembra proprio che le due siano come cane e gatto.