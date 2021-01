UeD: Gemma Galgani, ancora single, piange in studio

Gemma Galgani piange in studio per le sue delusioni d'amore. La dama è giù di morale

Nel trono Over di UeD, Gemma Galgani è ormai una delle protagoniste indiscusse. Il suo primo ingresso nello studio del dating show è stato ben undici anni. Il fine della sua presenza al reality, da allora, non è cambiato: la ricerca dell’amore vero continua per la dama torinese. Gemma, in questi anni, ha avuto tantissime conoscenze e liaison, ma nessuna è andata a buon fine.

La dama torinese non riesce a trovare l’anima gemella, ma la sua ricerca continua senza sosta, nonostante le grandi batoste che a volte Gemma deve affrontare. Infatti la dama, nel salotto di UeD, piange sempre più di frequente. L’ultimo a far soffrire la povera dama è stato Maurizio Guerci. La dama senza dubbio nutriva forti speranze nei confronti del cavaliere, e le vicende che sono emerse nel periodo natalizio hanno scosso fortemente Gemma.

L’amore sembra sempre più distante per la dama che ha appena compiuto 71anni. Nel frattempo però, Gemma può consolarsi godendosi le meravigliose emozioni che regala un altro programma targato Maria De Filippi: C’è Posta per Te. Gemma, però, non è l’unica dama del trono Over che non riesce a trovare il compagno per la vita. Anche Roberta Di Padua sembra essere sfortunata in amore.

Ora che la sua storia con Michele Dentice è definitivamente conclusa, la dama sperava di riuscire a costruire un percorso più costante Riccardo Guarnieri. I due hanno avuto un clamoroso ritorno di fiamma quando la relazione di Riccardo con Ida Platano si è conclusa. A quanto pare, però, le aspettative della dama sono andate in fumo. Il ritorno di Ida in studio e il suo confronto con Riccardo Guarnieri e Ida hanno creato molti punti di divergenza tra i due.

L’unica strada da intraprendere, purtroppo, era quella della chiusura del loro rapporto in modo definitivo. La dama, molto delusa, decide di lanciare un messaggio sui social. Mostrandosi nella sua bellezza, scrive queste parole: “Le belle cose capitano a chi crede, cose ancor più belle capitano a chi è paziente..ma le cose migliori vanno a chi non si arrende”. È molto chiaro quello che la dama vuole intendere: continuerà a lottare per raggiungere il suo obiettivo.