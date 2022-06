Tina Cipollari, cambio look incredibile: addio abiti lunghi

Tina Cipollari non come l'avete mai vista con un look insolito.

Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della televisione. L’opinionista di Uomini e Donne è famosa sicuramente per il suo carattere fumantino e per il fatto che non le manda a dire a nessuno.

Tina se ha qualcosa da dire lo fa senza problemi arrivando a volte anche allo scontro. A Uomini e Donne la diatriba tra lei e Gemma fa sorridere tutto il pubblico.

Tina siamo abituati sempre a vederla elegante, con abiti lunghi ed uno stile d’altri tempi da donna di classe. E invece ora circola sui social una sua foto che la ritrae con un look completamente diverso che sta facendo il giro della rete.

Fonte: web

Nella foto Tina è inquadrata mentre indossa un semplice jeans e una camicetta. Un look inusuale per lei che siamo abituati a vedere sempre con abiti lunghi e ricercati.

Intanto con il suo modo di fare frizzantino è normale che Tina vada incontro a dei nemici all’interno della trasmissione Uomini e Donne dove insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista.

Angela Di Iorio è stata a Uomini e Donne un po’ di tempo fa per cercare l’amore e nonostante tutto non conserva una bella simpatia nei confronti dei due opinionisti.

“Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio. Io con Uomini e Donne ho sognato, mi piaceva tanto essere pettinata e truccata. Andare a dormire da sola nell’albergo… Fino a che Tina e Gianni mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisca e si crei il litigio, così il programma fa audience” – ha detto.

“Io volevo solo un uomo con una pensione normale e non ignorante. È passato il messaggio sbagliato. Tina ha mandato in onda un video in cui io dicevo che non volevo le persone che non avevano le possibilità. Li ha raggruppati tutti in un unico filmato. Adesso la convivenza mi fa paura. Desidero, però, un amico con cui uscire. A me lascerebbe far battere di nuovo il mio cuore, innamorarmi. Quando sono andata a Uomini e Donne io invece volevo la convivenza fin da subito perché non sapevo stare da sola.”