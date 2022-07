Lo studio di UeD ha presentato al pubblico diversi personaggi singolari che, a modo loro, sono entrati nel cuore del pubblico. Alcuni di loro, però, sono riusciti a continuare a coltivare l’affetto che il pubblico nutriva nei loro confronti anche dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi tenendosi in contatto con loro quotidianamente tramite social.

Tra di loro senza dubbio non si può dimenticare Giorgio Manetti, il gabbiano toscano che aveva fatto il suo ingresso nel dating show per corteggiare la dama Gemma Galgani. I due sembravano aver trovato la sintonia perfetta ma purtroppo, in poco tempo, tutto è andato in fumo.

Mentre Gemma ha scelto di continuare a cercare l’amore nel programma, Giorgio ha preferito uscire dal parterre maschile. Ma non ha rinunciato all’affetto del pubblico e a mantenersi in contatto con i suoi fans. Manetti, infatti, ancora oggi è un personaggio pubblico di tutto rispetto e vanta migliaia di followers sui suoi profili social, sui quali è molto attivo.

La pagina Instagram del Gabbiano è aggiornata quotidianamente con scatti che ritraggono il distinto ex cavaliere intento in varie attività. Recentemente, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato un post che è stato commentato da un altro personaggio molto amato e seguito dal pubblico del programma.

L’opinionista Tina Cipollari. L’ex cavaliere aveva stretto una bella amicizia con la Vamp romana ai tempi della sua partecipazione a UeD. Ovviamente questo non aveva mai fatto granché piacere a Gemma Galgani.

Tornando a noi, di recente sul profilo Instagram di Manetti è spuntata una foto decisamente particolare ed eccentrica. Lo scatto ritrae Giorgio in un elegantissimo smoking nero, con una pettinatura molto formale e il suo consueto sguardo penetrante.

Fin qui nulla di anomalo, se non fosse per la didascalia che accompagna la foto, che recita: “Buon Natale a tutti i miei cari amici” And remember. Hold on tight and never let go, you only live once”. L’opinionista Tina, dopo aver letto queste parole, non ha saputo frenarsi dal rispondere, ricambiando gli auguri del cavaliere.