Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé.

Il pubblico è sempre stato incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma. Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a sorprendere è stato uno dei personaggi più chiacchierati del parterre femminile.

Sicuramente la persona che vanta la permanenza più lunga nel programma. Avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente della dama Torinese Gemma Galgani, che, a stretto giro di posta dalla fine della programmazione della stagione 2021/2022 di UeD, è investita da una lunga serie di pettegolezzi.

Stando a quello che lei stessa ha rivelato tramite i suoi profili social, Gemma si è goduta qualche giorno di relax al mare. Successivamente, ha passato del tempo con la sua cara amica Ida, conosciuta nel parterre femminile del trono over.

Nel mentre, sul web impazzano i rumors sul conto della dama Torinese. Si è fatta insistente la voce che Gemma sia pronta ad abbandonare lo studio del dating show che l’ha ospitata per tanto tempo per iniziare una nuova avventura.

Molti infatti sostengono che la dama Torinese potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del GF vip. Insomma, ancora una volta Gemma è al centro dell’attenzione ma, in questo caso, sembra non preoccuparsene affatto. Anzi, la Galgani rivela ai suoi followers di essere in trepidante attesa per un evento che non ha assolutamente niente a che fare con il piccolo schermo.

Con questo post la dam porta allo scoperto una passione inaspettata per chi la segue: l’astronomia. Infatti, Gemma ha scritto sui social: “Aspettando il 13 la super luna”. Si tratta di un evento assolutamente imperdibile: la luna apparirà molto più grande di quanto non abbia fatto durante tutto il 2022.