A UeD uno dei personaggi più amati del programma è proprio l’opinionista Tina Cipollari. Il suo carattere schietto e sincero ha sempre destato l’attenzione dei telespettatori. La sua lingua tagliente, divide l’opinione pubblica in due.

C’è chi ama i suoi modi diretti, c’è chi non tollera i suoi atteggiamenti ritenuti un po’ troppo sopra le righe. L’opinionista non fa mancare le sue critiche a dame e cavalieri, ma soprattutto sono immancabili le sue discussioni con la sua ormai dichiaratissima nemica Gemma Galgani. Questa è la figura che siamo, ormai da anni, abituati a vedere.

Ma c’è una parte della Cipollari che raramente la donna mostra in pubblico. Un’intervista al settimanale TelePiu, rivela dei retroscena inaspettati: “Sono una donna fragile, piena di paure e una mamma apprensiva”. L’opinionista è sempre molto attiva sui suoi social e ha instaurato un ottimo rapporto diretto con i suoi follower.

Il suo carattere però, non ha mai lasciato trapelare, né paure né incertezze. Nell’intervista rilasciata al settimanale, Tina Cipollari, commenta anche la nuova edizione di UeD e la fusione tra Trono Over e Trono Classico. “L’incontro tra dame e cavalieri, tronisti giovani e corteggiatrici, crea sempre nuove dinamiche, anche se tutti parlano parlano ma poi peccano sui fatti”.

Ci sono tronisti che si accostano a dame, ma anche corteggiatrici che decidono di frequentare cavalieri. Anche in merito a ciò l’opinionista ovviamente da la sua opinione: “Due persone di età diversa non hanno molti argomenti da condividere”.

L’intervista non può di certo terminare senza la classica domanda di rito su Gemma Galgani, a tal proposito dice: “È più furba di quello che vuole far credere. È una cornacchia bugiarda. Lei crea le polemiche”. Insomma una donna dalle mille risorse la nostra opinionista.

Oggi la sua assenza in studio, viene sopperita dal collegamento da casa, perché come ormai sappiamo tutti, Tina Cipollari è in isolamento fiduciario per essere stata a contatto con un positivo al Covid.