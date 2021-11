Tina Cipollari da vamp a contadina. La foto inedita

La storica opinionista di UeD Tina Cipollari riesce sempre a stupire i suoi fans con incredibili novità. Il volto del dating show di Maria De Filippi, mostra una foto inedita che la ritrae in vesti del tutto insolite, rispetto a come siamo abituati a vederla: Tina si trova in aperta campagna.

Fonte Instagram

L’opinionista si è sempre presentata al pubblico come una Vamp, attenta e alla moda. Indiscutibile la sua eleganza nei suoi abiti scintillanti. Ma il bello di Tina sta proprio nella sua versatilità e poliedricità. Non dimentica né disdegna le sue origini campagnole e mostra ai suoi fans una versione Vamp contadina, che decisamente non è niente male.

Nelle vesti della perfetta campagnola, al timone di un trattore, si da da fare nella raccolta delle olive, circondata dal verde vivo degli alberi e dai vigneti. Lasciati negli armadi vestiti di paillettes e scarpe con tacco a spillo, la Cipollari questa volta ha optato per una tuta con giacca da lavoro e scarpe da tennis, per mettersi all’opera. L’opinionista dedica questa giornata alla faticosissima raccolta delle olive in quel di Viterbo.

Sul capo una bandana per tenere a bada i suoi biondi boccoli e, nelle mani, un bastone di cui si è munita per far cadere i frutti dall’albero. Ma non solo: getta il raccolto su un rimorchio trainato da un trattore guidato da lei. Una giornata che, dal viso sorridente della donna, pare sia stata molto produttiva e soddisfacente. In fin dei conti, che la Tina Cipollari fosse una guerriera con grinta da vendere, era chiaro a tutti.

Anche all’interno degli studi di UeD, la Vamp non si tirata mai indietro quando c’è stato da affrontare una battaglia o una controversia. La forza e la schiettezza del suo carattere, sono sempre stati tratti che l’hanno contraddistinta e fatta amare dal pubblico. A quanto pare, la sua tenacia, non viene meno neanche quando bisogna sporcarsi le mani.