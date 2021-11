Tina Cipollari e Kikò, ma quale ritorno di fiamma! Lei sbotta

Tina Cipollari e Kikò, no nessun ritorno di fiamma! Lei sbotta e spiega come stanno davvero le cose

La principale opinionista del noto programma Uomini e Donne ha perso la pazienza. Di chi parliamo? Ma ovviamente di Tina Cipollari. L’opinionista ha perso la pazienza in particolare contro coloro che mettono in giro false voci su di lei.

Tina Cipollari inizia così le sue lunga storie Instagram: “Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche “giornalino”.”

La donna si riferisce ai giornali che hanno scritto che tra lei e il suo ex marito Kikò Nalli sia bisbocciato l’amore. Ma la donna smentisce assolutamente ogni coinvolgimento sentimentale: “È tutto spudoratamente falso, lo ripeto per la 2389012093 volta. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo scontro segretamente…”

Il motivo dei loro lunghi e frequenti incontri sono quindi dovuti al rapporto con i figli. I due, nonostante il divorzio, sono buoni amici e hanno un ottimo rapporto. L’opinionista conclude:

Ma condividiamo tutti i giorni del temo per le esigenze e i bisogni ei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo.

Insomma, sembra che ne ora ne mai la coppia potrà tornare insieme. Entrambi sono andati avanti con le loro vite e di un futuro insieme proprio non ne parliamo. Per il momento, dunque, i giornali di gossip dovranno assolutamente mentre ogni affermazione sui due.