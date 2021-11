UeD: Gemma Galgani si cimenta in una danza del ventre per Costabile. Tina Cipollari si infuria

La stagione del dating show di Maria De Filippi è ormai entrato nel vivo delle dinamiche. Tronisti corteggiatori, dame e cavalieri, stanno suscitando la curiosità del pubblico. A UeD si torna a parlare della storica dama torinese e del suo nuovo cavaliere. Gemma non rinuncia alla sensualità anche durante le cene e lo fa con estrema audacia.

Fonte studi UeD

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La Galgani in un’esterna con il suo Costabile decide di cimentarsi in una contorta danza del ventre per poter conquistare il cuore dell’uomo. Esibizione che neanche a dirlo solleva le polemiche dello studio. La prima a scagliarsi contro tale scena è Tina, la quale non perde tempo nell’esternare il suo dissenso nei confronti dell’atteggiamento della dama.

Ma qualcosa da li a breve arriverà a turbare l’animo della Galgani. Gemma infatti scopre solo in studio che Costabile, durante la settimana, si è sentito anche un’altra dama: Dominique. Un duro affronto per la donna. Gemma infatti aveva chiesto a chiare note l’esclusiva da parte di Costabile, soprattutto dopo i baci e le carezze avute con il suo cavaliere.

È decisamente delusa e visibilmente triste. Ma l’opinionista non sta più nella pelle: la notizia che ha tanto sconvolto la sua nemica, in lei ha avuto di sicuro l’effetto opposto. Infatti Tina si congratula con il cavaliere e attacca Gemma, definendola pesante. Secondo la Cipollari la dama cerca sempre delle scuse per mettere in cattiva luce i suoi corteggiatori e poter così avere la scusa per chiudere la conoscenza e uscirne pulita.

Costabile perde la pazienza dopo le ripetute accuse ricevute e sfuma così anche il tentativo di seduzione che Gemma aveva messo in atto con la sua danza del ventre. Ma siamo sicuri che questo non farà perdere d’animo la donna. Non ci resta che attendere la prossima mossa della dama.