Tina Cipollari: è rifiorito l’amore. Un ritorno inaspettato

Ancora una novità nella vita sentimentale della storica opinionista di Uomini e Donne. Pare che Tina Cipollari sia tornata suoi suoi passi. La storia d’amore con Vincenzo Ferrara non sembra affatto giunta al termine. Risale proprio a soli pochi giorni il post in cui la Vamp aveva annunciato, tramite social, di aver posto fine alla relazione con il ristoratore toscano.

Ma a distanza di pochissimi giorni pare che qualcosa sia cambiato. È Diva e Donna a pubblicare, sulla propria rivista, i primi scatti romantici. I due passeggiano mano nella mano tra abbracci ed effusioni d’amore per le strade di Firenze, terra natale di lui e dimora del suo lavoro. Nonostante la mascherina non mancano le coccole, i baci e tanta spensieratezza. Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti. Non ci sono aggiornamenti o dichiarazioni da parte di entrambi, ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan.

Sul profilo Instagram della Cipollari è scomparso il post dove l’opinionista si dichiara “felicemente single”. Di fatto un tacito consenso. Ma niente di più. Nessuna parola spesa in merito. Indiscrezioni rivelano che i due hanno deciso di regalarsi forse anche in vista delle feste natalizie una seconda possibilità.

Ma di farlo con cautela, senza gridare ai quattro venti la loro vita privata. In fin dei conti Tina Cipollari ha sempre amato la riservatezza e preferisce non essere al centro delle cronache rosa per la sua vita amorosa o familiare.

L’opinionista è una donna grintosa, soprattutto quando si tratta di dare filo da torcere alla sua nemica ormai dichiarata Gemma Galgani. Ma è anche molto sensibile e attenta a non mettere in pubblica piazza i suoi problemi personali, soprattutto per tutelare la tranquillità dei suoi tre figli maschi. Non ci resta che augurare ai due innamorati tanta serenità e che questo sia l’inizio di una splendida e duratura storia d’amore ritrovata.