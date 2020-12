UeD: Stupore in studio. Gemma Galgani e Maurizio sono finiti a letto insieme

La registrazione delle nuove puntate di UeD, regala delle succulente anticipazioni. Pare che ci siano molte news interessanti per la dama Gemma Galgani. La torinese ha raccontato di aver portato la frequentazione con Maurizio Guerci ad un livello successivo, sono finiti a letto insieme. Maurizio, come ricordiamo, è il 50enne con cui Gemma ha iniziato una conoscenza da poche settimane.

Lui è nato in toscana nel 1970, ed ora vive a Mantova. Anche lui, ha un notevole differenza d’età con la dama, ben 20 anni. Entrambi, parlando nello studio, hanno ammesso di essere andati oltre dei semplici baci. Maurizio è stato sposato fino al 2009, e poi è stato impegnato con una donna per ben 10 anni. Terminate queste lunghissime relazioni, Maurizio ora vuole mettersi in gioco, e lo fa decisamente approfondendo la conoscenza con la dama torinese. Maurizio non ha (né vuole avere) figli, dato che crede di non avere l’età giusta per farne.

A quanto pare, e a quanto ha dichiarato, non ha problemi riguardo all’età della sua compagna, infatti si relaziona con dame di età diverse. Gemma, da subito, ha esternato il suo interesse per Maurizio, ed ha voluto intraprendere una conoscenza con lui. Maurizio, all’inizio, era molto indeciso sull’iniziare o meno questa conoscenza, ma alla fine, come tutti i fan sanno, tra i due è scattato un bacio agli inizi di dicembre.

Maurizio a UeD Magazine, ha dichiarato sul rapporto con Gemma: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”.

Ma Maurizio, non ha frequentato solo Gemma. Il cavaliere ha conosciuto anche Valentina Dartavilla Lupi, ma, dopo il primo bacio con Gemma Galgani, i due hanno preferito smettere di frequentarsi. Valentina non ha nessuna intenzione di frequentare un uomo già impegnato, specie con una tale differenza di età.