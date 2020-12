Tina Cipollari e Vincenzo, storia finita. Vip interviene: “Ci vuole rispetto”

Come ormai sappiamo tutti, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati. A dare l’annuncio è la stessa opinionista di UeD. La Cipollari avverte i suoi fans tramite social, chiedendo a tutti i suoi follower di avere rispetto per questa situazione delicata e di evitare di fare sproloqui sulla questione. In questo modo, l’opinionista dichiara di essere tornata sigle.

Quando, ormai, la relazione era giunta al termine, è sembrato giusto alla Vamp di comunicarlo a tutti i fan che hanno seguito, con passione e attenzione la loro relazione, anche per evitare fraintendimenti. Scende in campo Roberto Alessi, che sulla sua rivista, il settimanale Nuovo 2000, scrive: “Ci ci vuole rispetto per il suo dolore. La riservatezza vuole il silenzio”. Tina Cipollari è un personaggio pubblico nonché, ormai, la pupilla del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

È una donna molto legata alla sua famiglia e, in particolar modo, ai suoi figli che mette sempre al primo posto. La loro serenità è per la Cipollari la cosa più importante e deve essere tutelata. Per questo la donna chiede rispetto nel trattare argomenti che riguardano la sua sfera privata, voglia essa essere sentimentale o familiare.

Infatti, sempre per amore dei figli, la Cipollari ha mantenuto, di fatto, un ottimo rapporto anche con il suo ex marito, Kikò Nalli. Con lui condivide le vacanze per onorare al meglio la famiglia e per dare ai suoi ragazzi la serenità di cui hanno bisogno. “Siamo molto affiatati e non abbiamo avuto una separazione traumatica. Era finito l’amore e ce lo siamo comunicato”.

La sua vita lavorativa va a gonfie vele e, mentre l’opinionista torna single, la Galgani sua acerrima nemica, getta le basi per una relazione con il cavaliere Maurizio. Tutto ciò ovviamente scatena l’ira e l’ironia di Tina, che non vede nessun trasporto dell’uomo per la dama torinese. Il tutto da vita a dei teatrini esilaranti che regalano sempre nuove dinamiche ai telespettatori. La Cipollari continua a scontrarsi con Gemma Galgani, che accusa la sua nemica di fargli scappare tutti i corteggiatori.