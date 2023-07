Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne? Ecco la verità

Stanno circolando alcune voci su un esclusione di Tina da Uomini e Donne. Ecco come stanno le cose.

La nuova stagione di Uomini e Donne quest’anno arriverà molto presto, forse già a fine agosto. Stiamo parlando della 22esima edizione di un programma longevo che ogni anno fa record di ascolti nel primo pomeriggio di Canale 5.

Maria de Filippi e il suo staff è già al lavoro per partire alla grande anche quest’anno. Dopo l’addio di Barbara D’Urso e la scelta di un Grande Fratello in chiave meno trash, sui social in tanti si sono chiesti il perché Pier Silvio Berlusconi lascia indenne Uomini e Donne che non è proprio una trasmissione eccellente da questo punto di vista.

Fonte: web

Uomini e Donne non è mai stato in discussione e partirà a fine agosto con il solito format. Nelle ultime ore però è iniziata a circolare una voce che voleva una Tina Cipollari fatta fuori dal programma proprio per scelta di Pier Silvio. Una notizia che ha fatto il giro della rete creando scompiglio.

“Spero sia uno scherzo: senza Tina non sarebbe più la stessa cosa, è impossibile immaginare Uomini e donne senza i commenti e le uscite di Tina. Pier Silvio non puoi farci questo dopo aver cacciato via già Barbara d’Urso”– questo è solo uno dei tanti commenti pro Tina apparsi su Twitter.

E ancora: “Il programma senza Tina non può andare avanti: siamo pronti ad incatenarci agli studi Mediaset per evitare la caciata della Cipollari”. A chiarire la vicenda ci ha pensato l’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni che ha detto: “Tina fatta fuori? Assolutamente fake news. Senza di lei non sarebbe più U&D”.

Insomma nessun problema per Tina che anche il prossimo anno sarà una delle opinioniste di punta di Uomini e Donne. I fan del programma possono stare tranquilli.