Tina Cipollari; frecciatina al vetriolo per Tinì: “Hai mostrato il tuo corpo per 30 anni!”

L’ira di Tina Cipollari non risparmia nessuno nel salotto di UeD. Neanche Tinì Cansino, che è così silenziosa da sembrare a volte parte dell’arredo, può avere scampo davanti alla furia bionda. In effetti, Tina in molte occasioni non aveva dato scampo nemmeno al suo fidato collega e amico Gianni Sperti.

Anche Gianni, infatti, si lascia bacchettare e riprendere da Tina senza batter ciglio. Nella puntata di ieri di UeD, l’ex valletta del Drive In è finita nella traiettoria di Tina proprio per essersi insubordinata alle sue imposizioni. La Cipollari aveva preparato un totem della mummia, che voleva utilizzare per schernire (al solito) la povera Gemma Galgani.

Ma Tinì non ci sta, e si rifiuta di portare la statua in studio come Tina le aveva chiesto (o meglio, imposto). Ovviamente non è tutta farina del suo sacco, anzi, l’idea parte da un consiglio di Maria De Filippi. La ribellione di Tinì, però, ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che tra l’altro era seduta proprio vicino a lei. Perse le staffe, Tina ha continuato ad insistere. “Tinì, fatti questa bella passerella. Mi porti la mummia qui davanti?”

Queste le parole che hanno preceduto il disastro. Tina è esplosa in una furia inarrestabile, inveendo contro la show girl:

“Perché non puoi? Pure tu hai mostrato il cu** per 30 anni, adesso per alzarsi da qua a là non può. È stata 30 anni a Drive In con le te**e adesso. Dai, Maria, una cosa pietosa. Una volta ho detto ‘Che ca***’. Tinì’ mi dice ‘Tina, ma non si dicono queste parolacce’. E dai”.

Il rifiuto di Tinì non nasceva da una particolare simpatia verso Gemma Galgani, ma piuttosto per seguire il consiglio di Maria De Filippi, che le ha chiesto di sottrarsi a quel comando. Ed è proprio così che si è giustificata Tinì: “Se il nostro sole, che è Maria, dice che non si può portare, non posso portarla”. A quanto pare, l’opinionista non è rimasta per niente offesa dalle parole di Tina, anzi, sembrava non riuscire a trattenere un risolino.